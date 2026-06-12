Mazot ve Gübre desteği 2026 ödemeleri arttı mı, ne kadar oldu? Mazot ve gübre desteği artacak mı, ne kadar olacak?

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?

Bakan Yumaklı hububat alımı için TMO'nin hazırlıklarını yaptığını kaydetti ve şu anda 20 milyon tonu depolayacak şekilde ve 600'den fazla noktayla alımlarda hazır olduklarını belirtti.

Gazeteciye konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuya ilişkin şunları söyledi:

TMO, ürünü aldığı andan itibaren 21. günden başlayarak ürünlerin bedellerini ödemeye başlayacak. Nakit akışıyla ilgili zamanlamalar öne ya da ileriye gidebilir ama netice itibarıyla ortalama 21 günlük sürede ödemeyi gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin içinde olmadığı ama bütün dünya ülkeleri gibi hele ki komşu olmamızdan kaynaklı bulunduğumuz bölgedeki savaşlar ve çatışmalar bizi de etkiliyor. En önemli başlıklardan birisi de enerji, yani mazot ve gübre diyelim. Her ikisi de bizi de etkiledi. Maliyetlerde artış oldu. Üreticilerimiz bunlardan bir bölümüne yakalandı bir bölümünün üretimini de o fiyat artışlarıyla beraber yapmak zorunda kaldı. Dolayısıyla savaş ve çatışmalar sebebiyle, konjonktürel sebeplerle üreticilerimizin mazot ve gübre maliyetlerinde oluşan artışları hesaplayarak 2026 yılı için dekar başına, yani dönüm başına 310 lira olarak belirlenmiş birim destek fiyatını güncelleyeceğiz."