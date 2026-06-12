Mazot ve Gübre desteği 2026 ödemeleri arttı mı, ne kadar oldu? Mazot ve gübre desteği artacak mı, ne kadar olacak?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri milyonlarca üretici tarafından yakından takip edilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar dikkat çekti. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla verilen yardımların geleceğine ilişkin değerlendirmeler yapılırken, çiftçiler yeni dönem destek tutarlarının nasıl şekilleneceğini merak ediyor.
Çiftçilerin üretim maliyetlerini azaltmayı amaçlayan mazot ve gübre desteği için yeni gelişmeler yakından izleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde yaptığı değerlendirmeler sonrası, destek ödemelerinde artış beklentisi yeniden gündeme geldi. Üreticiler, destek miktarları ve ödeme tarihleriyle ilgili ayrıntıları araştırmaya başladı.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ARTACAK MI?
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yumaklı, çiftçilere sağlanan temek destek ve planlama tutarında artışa gidileceğini belirtti ve, "Savaş ve çatışmalar sebebiyle, konjonktürel sebeplerle üreticilerimizin mazot ve gübre maliyetlerinde oluşan artışları hesaplayarak 2026 yılı için dekar başına, yani dönüm başına 310 lira olarak belirlenmiş birim destek fiyatını güncelleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?
Bakan Yumaklı hububat alımı için TMO'nin hazırlıklarını yaptığını kaydetti ve şu anda 20 milyon tonu depolayacak şekilde ve 600'den fazla noktayla alımlarda hazır olduklarını belirtti.
Gazeteciye konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuya ilişkin şunları söyledi:
TMO, ürünü aldığı andan itibaren 21. günden başlayarak ürünlerin bedellerini ödemeye başlayacak. Nakit akışıyla ilgili zamanlamalar öne ya da ileriye gidebilir ama netice itibarıyla ortalama 21 günlük sürede ödemeyi gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin içinde olmadığı ama bütün dünya ülkeleri gibi hele ki komşu olmamızdan kaynaklı bulunduğumuz bölgedeki savaşlar ve çatışmalar bizi de etkiliyor. En önemli başlıklardan birisi de enerji, yani mazot ve gübre diyelim. Her ikisi de bizi de etkiledi. Maliyetlerde artış oldu. Üreticilerimiz bunlardan bir bölümüne yakalandı bir bölümünün üretimini de o fiyat artışlarıyla beraber yapmak zorunda kaldı. Dolayısıyla savaş ve çatışmalar sebebiyle, konjonktürel sebeplerle üreticilerimizin mazot ve gübre maliyetlerinde oluşan artışları hesaplayarak 2026 yılı için dekar başına, yani dönüm başına 310 lira olarak belirlenmiş birim destek fiyatını güncelleyeceğiz."
Yumaklı, bu rakamın ne olacağına ilişkin sorular geldiğini belirterek, "Bütün bunları hesaplayabilmemiz için üretim ve hasat faaliyetlerinin sona ermesi, hasat dönemlerinin tamamlanması lazım. Dolayısıyla üretim sezonunun sonunda, savaşın getirdiği üretim ve girdi maliyetleriyle ilgili fahiş artışı hesaplayarak 2026 yılı için belirlenmiş olan 310 liralık dekar başına birim destek fiyatına eklemiş olacağız. Şu anda faaliyetler devam ediyor. Herhangi bir oran ya da hesaplama doğru sonuç vermeyecektir.