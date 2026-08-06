Okullarda Uyum Haftası ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? MEB 2026 Anaokulu ve 1. sınıflarda uyum haftası takvimi
2026 uyum haftası tarihleri, Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle belli oldu. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için okula uyum eğitimi 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uygulanacak, tüm kademelerde dersler ise 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Yeni düzenleme kapsamında veliler de rehberlik ve bilgilendirme programlarıyla uyum sürecine dâhil edilecek.
2026 uyum haftası, anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 7 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Tüm kademelerde 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili ise 14 Eylül’de çalacak.
2026 uyum haftası ne zaman başlayacak?
2026 uyum haftası, Millî Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre 7 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin katılacağı program, 11 Eylül Cuma günü sona erecek.
Uyum eğitimi kapsamında öğrencilerin okul ortamını, öğretmenlerini ve sınıf arkadaşlarını tanımaları amaçlanıyor. Program, okulların tüm kademelerde açılmasından bir hafta önce uygulanacak.
Takvimde öne çıkan tarihler şöyle:
- Uyum haftasının başlangıcı: 7 Eylül 2026 Pazartesi
- Uyum haftasının sona ermesi: 11 Eylül 2026 Cuma
- Okulların açılış tarihi: 14 Eylül 2026 Pazartesi
Okullar 14 Eylül’de açılacak
MEB takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, tüm sınıf ve kademelerde 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ise uyum programı nedeniyle diğer öğrencilerden bir hafta önce okula gidecek.
Veliler de uyum programına katılacak
Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik doğrultusunda, okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik rehberlik programları da uygulanacak.
Bu kapsamda yalnızca öğrenciler için değil, anaokulu ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak çocukların ebeveynleri için de uyum ve bilgilendirme çalışmaları hazırlanacak. Veliler, belirlenen programlar aracılığıyla sürece dâhil edilecek.
Uyum haftasının okul bazındaki günlük programı ve uygulama saatleri, ilgili okul yönetimleri tarafından velilere bildirilecek.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.