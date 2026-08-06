16 gün arayla iki tutulma: Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den izlenebilecek mi?
2026 Güneş ve Ay tutulması için geri sayım başladı. TÜBİTAK Türkiye Ulusal Gözlemevleri’nin takvimine göre 12 Ağustos’ta tam Güneş tutulması, 28 Ağustos’ta ise parçalı Ay tutulması gerçekleşecek; Güneş tutulması Türkiye’den izlenemezken, Ay tutulmasının ilk evreleri sabah saatlerinde gözlemlenebilecek.
2026 Güneş ve Ay tutulması takvimi belli oldu. TÜBİTAK Türkiye Ulusal Gözlemevleri’ne göre 12 Ağustos’taki tam Güneş tutulması Türkiye’den görülemeyecek, 28 Ağustos’taki parçalı Ay tutulmasının ise ilk evreleri izlenebilecek.
Ağustosta iki tutulma gerçekleşecek
2026 Güneş ve Ay tutulması, ağustos ayında 16 gün arayla gerçekleşecek. TÜBİTAK Türkiye Ulusal Gözlemevleri tarafından hazırlanan 2026 Gök Olayları Yıllığı’na göre tam Güneş tutulması 12 Ağustos’ta, parçalı Ay tutulması ise 28 Ağustos’ta yaşanacak.
İki gök olayından yalnızca parçalı Ay tutulmasının bir bölümü Türkiye’den gözlemlenebilecek. Tam Güneş tutulmasının en yoğun evresinde Güneş Türkiye’de ufuk çizgisinin altında olacağı için tutulma izlenemeyecek.
Tam Güneş tutulmasının zirvesi saat 20.47’de
12 Ağustos 2026’da gerçekleşecek tam Güneş tutulmasının en yoğun evresine Türkiye saatiyle yaklaşık 20.47’de ulaşılacak.
Tutulmanın tam evresinin görülebileceği hat şu bölgelerden geçecek:
- Grönland
- İzlanda
- İspanya
- Portekiz’in kuzeydoğusundaki küçük bir bölge
Avrupa’nın diğer bazı bölgelerinde ise Güneş’in yalnızca bir bölümünün örtüldüğü kısmi tutulma gözlemlenecek. Türkiye, tutulma sırasında Güneş’in batmış olması nedeniyle tam ve kısmi tutulma alanlarının dışında kalacak.
Parçalı Ay tutulması Türkiye’den izlenebilecek
28 Ağustos 2026’da gerçekleşecek parçalı Ay tutulması, sabahın erken saatlerinde başlayacak. Ay, saat 04.23.55’te Dünya’nın yarı gölge konisine girecek.
Bu ilk evrede Ay’ın parlaklığında hafif bir azalma yaşanacak ancak değişimin çıplak gözle fark edilmesi kolay olmayabilecek. Tutulmanın daha belirgin olan parçalı evresi ise saat 05.33.48’de başlayacak.
Parçalı Ay tutulmasının aşamaları şöyle ilerleyecek:
- 04.23.55: Ay, Dünya’nın yarı gölge konisine girmeye başlayacak.
- 05.33.48: Ay, tam gölge konisine girecek ve parçalı tutulma başlayacak.
- 07.12.49: Tutulma maksimum seviyesine ulaşacak.
- 08.51.55: Parçalı tutulma sona erecek.
- 10.01.41: Ay, yarı gölge konisinden tamamen çıkacak.
Tutulma ilerledikçe Dünya’nın gölgesi Ay yüzeyinde daha belirgin hâle gelecek. Ancak maksimum tutulmanın yaşanacağı saat 07.12.49’da Ay, Türkiye genelinde batmış olacağı için bu evre ülkeden gözlemlenemeyecek.
Türkiye’deki gözlemciler, hava ve görüş koşullarının uygun olması hâlinde tutulmanın Ay batmadan önceki başlangıç bölümünü takip edebilecek. Ay’ın batmasının ardından devam eden maksimum ve çıkış evreleri ise Türkiye’den görülemeyecek.
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