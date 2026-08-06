LGS nakil süreci başladı: LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil başvuruları ne zaman başlayacak? MEB takvimi
LGS nakil sonuçları için öğrencilerin ve velilerin beklediği başvuru takvimi belli oldu. Birinci nakil tercihleri 7 Ağustos’ta sona erecek ve sonuçlar 10 Ağustos’ta açıklanacak; ikinci nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. LGS 1. ve 2. nakil sonuçlarının açıklanacağı tarihler, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için uygulanacak süreç ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.
LGS nakil sonuçları için beklenen takvim belli oldu. Birinci nakil başvuruları 7 Ağustos’ta sona erecek, sonuçlar ise 10 Ağustos’ta açıklanacak.
LGS nakil takvimi nasıl işleyecek?
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS nakil süreci başladı. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen veya boş kontenjanlara başvurmayı planlayan öğrenciler, iki dönem hâlinde gerçekleştirilecek nakil işlemlerine katılabilecek.
Merkezî sınavla ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için 1 milyon 29 bin 595 öğrenci tercihte bulundu. İlk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 93,56’sı tercihlerinden birine yerleşti.
Birinci nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?
Birinci nakil tercih başvuruları 5 Ağustos’ta başladı. Öğrenciler ve veliler, başvurularını 7 Ağustos’a kadar tamamlayabilecek.
LGS nakil sürecinin birinci dönem takvimi şöyle:
Birinci nakil başvuruları: 5-7 Ağustos
Birinci nakil sonuçları: 10 Ağustos
İkinci nakil başvuruları ne zaman?
İkinci nakil tercih başvuruları, birinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Başvurular 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
İkinci nakil dönemine ilişkin tarihler ise şöyle:
İkinci nakil başvuruları: 10-12 Ağustos
İkinci nakil sonuçları: 14 Ağustos
Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için başvuru alınacak
İki nakil döneminin ardından boş kalan kontenjanlar için ayrıca yerleştirme süreci yürütülecek. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları, 17-26 Ağustos tarihleri arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından alınacak.
Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında kabul edecek. Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül’de ilan edilecek.
LGS nakil sonuçlarına ve yerleştirme bilgilerine sonuc.meb.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.