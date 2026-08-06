LGS nakil süreci başladı: LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil başvuruları ne zaman başlayacak? MEB takvimi

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için başvuru alınacak





İki nakil döneminin ardından boş kalan kontenjanlar için ayrıca yerleştirme süreci yürütülecek. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları, 17-26 Ağustos tarihleri arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından alınacak.





Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında kabul edecek. Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül’de ilan edilecek.





LGS nakil sonuçlarına ve yerleştirme bilgilerine sonuc.meb.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.