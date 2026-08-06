Salah imza töreni canlı izle: Mohamed Salah imza töreni saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trabzonspor’un yeni transferi Mohamed Salah için Papara Park’ta düzenlenecek imza töreninin saati, yayınlanacağı kanallar ve organizasyon programı belli oldu. Mohamed Salah imza törenini canlı izlemek isteyen futbolseverler, törenin başlangıç saatine ve canlı yayın bilgilerine haberimizden ulaşabilir.
Trabzonspor’un yeni transferi Mohamed Salah, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü Papara Park’ta taraftarların karşısına çıkacak. Saat 19.30’da başlayacak Mohamed Salah imza töreni A Spor, TRT Spor ve Tivibu Spor’dan canlı yayınlanacak.
Mohamed Salah imza töreni saat 19.30’da başlayacak
Trabzonspor’un iki yıllık sözleşme imzaladığı Mısırlı futbolcu Mohamed Salah için 6 Ağustos 2026 Perşembe günü Papara Park’ta imza töreni düzenlenecek. Saat 19.30’da başlayacak organizasyonda Salah, bordo-mavili taraftarlarla buluşacak.
Trabzonspor Kulübü, taraftarlara açık olarak gerçekleştirilecek tören için bordo-mavili futbolseverleri Papara Park’a davet etti. Organizasyonda Mohamed Salah’ın taraftarları selamlaması ve açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Mohamed Salah imza töreni hangi kanalda?
Mohamed Salah imza törenini stadyumdan takip edemeyecek futbolseverler, organizasyonu canlı yayınlardan izleyebilecek.
Töreni yayınlayacak kanallar şöyle:
A Spor
TRT Spor
Tivibu Spor
Yayınların saat 19.30 itibarıyla başlaması planlanıyor.
Trabzonspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı
Trabzonspor, 34 yaşındaki Mısırlı futbolcu Mohamed Salah ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavili kulüp, anlaşmaya ilişkin sözleşme bilgilerini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.
Salah için Papara Park’ta düzenlenecek organizasyon, futbolcunun Trabzonspor taraftarıyla stadyumdaki ilk buluşması olacak.
Taraftarların karşılaması Salah’ı etkiledi
Türkiye’ye gelişinde Trabzonspor taraftarlarının karşıladığı Mohamed Salah, gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Mısırlı futbolcu, daha önce böyle bir ortam gördüğünü hatırlamadığını belirterek Trabzonspor’da başarı yaşamak istediğini söyledi.
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.