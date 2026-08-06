13 bin 750 lira burs desteği başvuruları başladı mı? TENBAK 2026 burs başvuruları ne zaman, şartları neler?
Üniversite eğitimine bu yıl başlayan ve YKS'de derece elde eden öğrencileri yakından ilgilendiren TENMAK burs programı için heyecanlı bekleyiş başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen program kapsamında, 2026 yılında YKS'de ilk 10 bin başarı sıralamasına girerek belirlenen lisans programlarına yerleşen öğrencilere aylık 13 bin 750 TL'ye varan burs desteği sağlanacak. Başarı ve araştırma bursu olmak üzere iki ayrı kategoride uygulanacak destek programının kapsamı bu yıl genişletilirken, burs verilecek öğrenci ve bölüm sayısı da artırıldı. Başvuruların başlamasını bekleyen adaylar ise tarihleri, başvuru şartlarını ve istenecek belgeleri araştırıyor. Peki TENMAK burs başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvurabilecek ve başvurular nasıl yapılacak? İşte 2026 TENMAK burs programına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...
YKS'de başarılı olarak üniversiteye yerleşen binlerce öğrenci için burs desteği sağlayan TENMAK programında yeni dönem hazırlıkları başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hayata geçirilen burs programı kapsamında, belirlenen bölümlere yerleşen ve ilk 10 bin başarı sıralamasında bulunan lisans öğrencilerine aylık 13 bin 750 TL burs verilecek. Bu yıl kapsamı genişletilen programla birlikte daha fazla öğrenci burs desteğinden yararlanma imkânı bulacak. Başvuru sürecinin başlamasını bekleyen adaylar ise başvuru tarihleri, şartlar, kontenjanlar ve gerekli belgeler hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki 2026 TENMAK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular hangi adresten yapılacak? İşte detaylar...
TENBAK BURS BAŞVURULARI 2026 NE ZAMAN?
TENBAK burs programı başvuruları, üniversite yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 1-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.TENMAK Destek Sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Başvuru sırasında adaylardan lisans kayıt belgesi ile YKS başarı sıralamasını gösteren belge talep edilecek. Değerlendirme sürecinde adayların yerleştikleri lisans programındaki YKS başarı sıralamaları dikkate alınacak.
TENBAK BURSU BÖLÜMLERE GÖRE KONTENJANLAR
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği: 80 Kontenjan
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği, Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Yazılım Geliştirme Veri Bilimi ve Analitiği: 70 Kontenjan
Makine Mühendisliği: 57 Kontenjan
Malzeme Metalürji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Polimer Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Teknolojileri: 52 Kontenjan
Kimya Mühendisliği: 35 Kontenjan
Endüstri Mühendisliği: 35 Kontenjan
İnşaat Mühendisliği: 20 Kontenjan
Maden Mühendisliği: 20 Kontenjan
Nükleer Enerji Mühendisliği: 20 Kontenjan
Petrol Doğal Gaz Mühendisliği: 20 Kontenjan
Kimya: 15 Kontenjan
Çevre Mühendisliği, İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği: 15 Kontenjan
Fizik: 10 Kontenjan
Jeoloji Mühendisliği: 10 Kontenjan
Fizik Mühendisliği: 5 Kontenjan
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği: 5 Kontenjan
Mekatronik Mühendisliği: 5 Kontenjan
Havacılık ve Uzay Mühendisliği: 5 Kontenjan
Enerji Sistemleri Mühendisliği, Enerji Bilimi ve Teknolojileri, Enerji Yönetimi: 5 Kontenjan
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği: 5 Kontenjan
Cevher Hazırlama Mühendisliği: 3 Kontenjan
Harita Mühendisliği: 3 Kontenjan
Şehir Bölge Planlama: 3 Kontenjan
Jeofizik Mühendisliği: 2 Kontenjan
BURS KONTENJANLARI ARTIRILDI
Bakan Bayraktar, “https://girisimci.tenmak.gov.tr/burs” internet sitesine girerek burs imkanlarını araştıran öğrencilerin yoğunluğu sebebiyle hem bursiyer hem de bölüm sayısının arttırılması talimatını verdi. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Bakan Bayraktar, “Üniversite sınavına giren öğrencilerimiz için bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz TENMAK Araştırma Burs Programı'na gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgiye kayıtsız kalmıyor; ilk etapta 300 olan bursiyer kontenjanımızı 500’e, 28 olan desteklenen bölüm sayısını ise 38’e çıkarıyoruz.” dedi.
TENMAK BURSLARINA KİM BAŞVURU YAPABİLİR?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bin başarı sıralaması içerisinde yer alarak:
- 2026 YKS sonucuna göre yerleşerek lisans öğrenimine başlayan öğrenciler,
-2025-2026 eğitim-öğretim yılında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında öğrenim gören ve bu yıl (2026-2027) lisans 1. sınıfa başlayan öğrenciler başvuru yapabilir.
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