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Altında yükseliş devam edecek mi? Dünya Altın Konseyi’nden dikkat çeken tahmin

Altında yükseliş devam edecek mi? Dünya Altın Konseyi’nden dikkat çeken tahmin

20:04, 06/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Altında yükseliş devam edecek mi? Dünya Altın Konseyi’nden dikkat çeken tahmin

Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Dünya Altın Konseyi, ABD Merkez Bankasının sıkı para politikası ve yükselen tahvil getirilerinin kısa vadede altın üzerinde baskı oluşturabileceğini açıkladı. Buna karşılık merkez bankalarının güçlü altın alımları, Asya kaynaklı yatırım talebi ve olası ekonomik yavaşlamanın orta ve uzun vadede fiyatları destekleyebileceği belirtildi.

Altın fiyatları, Fed’in sıkı para politikası ve yükselen tahvil getirileri nedeniyle kısa vadede baskı altında kalabilir. Dünya Altın Konseyi’ne göre merkez bankalarının alımları ve Asya’dan gelen yatırım talebi ise orta ve uzun vadede altına destek sağlayabilir.

Altın fiyatları, Fed’in sıkı para politikası ve yükselen tahvil getirileri nedeniyle kısa vadede baskı altında kalabilir. Dünya Altın Konseyi’ne göre merkez bankalarının alımları ve Asya’dan gelen yatırım talebi ise orta ve uzun vadede altına destek sağlayabilir.

Fed politikası altın fiyatlarını baskılayabilir


Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesini paylaşan Dünya Altın Konseyi, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele amacıyla sıkı para politikasını sürdürmesinin kısa vadede fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceğini bildirdi.


Konsey, buna karşılık merkez bankalarının devam eden altın alımları ile Asya kaynaklı yatırım talebinin orta ve uzun vadede altının görünümünü destekleyebileceğini belirtti.

Fed politikası altın fiyatlarını baskılayabilirAltın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesini paylaşan Dünya Altın Konseyi, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele amacıyla sıkı para politikasını sürdürmesinin kısa vadede fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceğini bildirdi.Konsey, buna karşılık merkez bankalarının devam eden altın alımları ile Asya kaynaklı yatırım talebinin orta ve uzun vadede altının görünümünü destekleyebileceğini belirtti.

Enflasyonda kalıcı dalga ihtimali düşük görülüyor


Değerlendirmede, ABD’deki enflasyon görünümünün giderek daha sorunlu hale geldiği ancak 1970’li yılların sonundakine benzer kalıcı bir enflasyon dalgası oluşma ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.


Fed’in para politikasında hata yapması durumunda dahi en muhtemel senaryonun daha sıkı finansal koşullar ve ekonomik büyümede yavaşlama olduğu kaydedildi.

Enflasyonda kalıcı dalga ihtimali düşük görülüyorDeğerlendirmede, ABD’deki enflasyon görünümünün giderek daha sorunlu hale geldiği ancak 1970’li yılların sonundakine benzer kalıcı bir enflasyon dalgası oluşma ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.Fed’in para politikasında hata yapması durumunda dahi en muhtemel senaryonun daha sıkı finansal koşullar ve ekonomik büyümede yavaşlama olduğu kaydedildi.

Tüketicilerin yüksek enflasyona dayanıklılığı sınırlı


Kişisel tasarruf oranlarının tarihsel olarak düşük seviyelere yakın olduğuna dikkat çeken Dünya Altın Konseyi, tüketicilerin uzun süre devam eden yüksek enflasyona karşı dayanma gücünün sınırlı olabileceğini değerlendirdi.


Yeni bir enflasyon dalgasının ortaya çıkması halinde faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği ve ekonomik büyümenin zayıflayabileceği belirtildi.


Konseyin altın piyasasına ilişkin öne çıkardığı temel unsurlar şöyle sıralandı:


  • Fed’in sıkı para politikası kısa vadede altın fiyatlarını baskılayabilir.
  • Tahvil getirilerindeki yükseliş, altının kısa vadeli görünümünü olumsuz etkileyebilir.
  • Merkez bankalarının altın alımları orta ve uzun vadeli destek sağlayabilir.
  • Asyalı yatırımcıların talebi, altın fiyatlamasında daha belirleyici hale gelebilir.
  • Ekonomik büyümedeki yavaşlama veya finansal sistemde oluşabilecek stres, uzun vadeli tahvil faizlerini düşürebilir.
Tüketicilerin yüksek enflasyona dayanıklılığı sınırlıKişisel tasarruf oranlarının tarihsel olarak düşük seviyelere yakın olduğuna dikkat çeken Dünya Altın Konseyi, tüketicilerin uzun süre devam eden yüksek enflasyona karşı dayanma gücünün sınırlı olabileceğini değerlendirdi.Yeni bir enflasyon dalgasının ortaya çıkması halinde faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği ve ekonomik büyümenin zayıflayabileceği belirtildi.Konseyin altın piyasasına ilişkin öne çıkardığı temel unsurlar şöyle sıralandı:Fed’in sıkı para politikası kısa vadede altın fiyatlarını baskılayabilir.Tahvil getirilerindeki yükseliş, altının kısa vadeli görünümünü olumsuz etkileyebilir.Merkez bankalarının altın alımları orta ve uzun vadeli destek sağlayabilir.Asyalı yatırımcıların talebi, altın fiyatlamasında daha belirleyici hale gelebilir.Ekonomik büyümedeki yavaşlama veya finansal sistemde oluşabilecek stres, uzun vadeli tahvil faizlerini düşürebilir.

Merkez bankaları ve Asya talebi öne çıkıyor


Dünya Altın Konseyi, yükselen reel faizlerin altın fiyatları üzerindeki etkisinin geçmiş dönemlere kıyasla daha sınırlı kaldığını bildirdi.


Merkez bankalarının alımları ile Asyalı yatırımcıların talebinin fiyatlamalarda giderek daha önemli hale geldiği belirtildi. Bu talebin ABD faizleri, dolar veya enflasyondaki değişimlerle her zaman aynı yönde hareket etmediği ifade edildi.

Merkez bankaları ve Asya talebi öne çıkıyorDünya Altın Konseyi, yükselen reel faizlerin altın fiyatları üzerindeki etkisinin geçmiş dönemlere kıyasla daha sınırlı kaldığını bildirdi.Merkez bankalarının alımları ile Asyalı yatırımcıların talebinin fiyatlamalarda giderek daha önemli hale geldiği belirtildi. Bu talebin ABD faizleri, dolar veya enflasyondaki değişimlerle her zaman aynı yönde hareket etmediği ifade edildi.

Tahvil getirileri kısa vadede belirleyici olacak


Konsey, tahvil getirilerindeki yükselişin kısa vadede altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceğini vurguladı.


Sıkı para politikasının ekonomik büyümede yavaşlamaya veya finansal sistemde strese yol açması halinde uzun vadeli tahvil faizlerinin gerileyebileceği belirtildi. Böyle bir durumda merkez bankalarının alımları ve Asya talebinin altın fiyatlarını destekleyebileceği değerlendirildi.

Tahvil getirileri kısa vadede belirleyici olacakKonsey, tahvil getirilerindeki yükselişin kısa vadede altın üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceğini vurguladı.Sıkı para politikasının ekonomik büyümede yavaşlamaya veya finansal sistemde strese yol açması halinde uzun vadeli tahvil faizlerinin gerileyebileceği belirtildi. Böyle bir durumda merkez bankalarının alımları ve Asya talebinin altın fiyatlarını destekleyebileceği değerlendirildi.

Güçlü yükselişin tekrarı kesin değil


Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının güçlü alımları ile Asya kaynaklı yatırım talebinin altın için orta ve uzun vadede destekleyici kalabileceğini bildirdi.


Bununla birlikte 2025 yılında görülen güçlü yükseliş performansının önümüzdeki dönemde aynı ölçüde tekrarlanacağının kesin olmadığına dikkat çekildi.

Güçlü yükselişin tekrarı kesin değilDünya Altın Konseyi, merkez bankalarının güçlü alımları ile Asya kaynaklı yatırım talebinin altın için orta ve uzun vadede destekleyici kalabileceğini bildirdi.Bununla birlikte 2025 yılında görülen güçlü yükseliş performansının önümüzdeki dönemde aynı ölçüde tekrarlanacağının kesin olmadığına dikkat çekildi.
Başlıklar :altın fiyatlarıdünya altın konseyiabd merkez bankasıaltın piyasası
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