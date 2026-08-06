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Depo dolduracaklar dikkat: Motorin ve benzine indirim var mı? 6 Ağustos 2026 Akaryakıt fiyatlarında son durum

Depo dolduracaklar dikkat: Motorin ve benzine indirim var mı? 6 Ağustos 2026 Akaryakıt fiyatlarında son durum

20:22, 06/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Depo dolduracaklar dikkat: Motorin ve benzine indirim var mı? 6 Ağustos 2026 Akaryakıt fiyatlarında son durum

Akaryakıt fiyatları, motorine yapılan ortalama 1 liralık indirimin pompaya yansımasının ardından yeniden gündeme geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu, motorin indirimi sonrası mazotun litresi kaç liraya düştü, benzine 7 Ağustos’tan itibaren beklenen 4,35 liralık indirim uygulanacak mı? İşte 6 Ağustos 2026 il il güncel akaryakıt fiyatları ve sürücülerin merak ettiği tüm ayrıntılar.

Akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2026 Perşembe günü motorine yapılan ortalama 1 liralık indirimin ardından yeniden hesaplandı. Benzin fiyatlarında bugün değişiklik yaşanmazken, 7 Ağustos Cuma gününden itibaren 4,35 liralık indirim bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2026 Perşembe günü motorine yapılan ortalama 1 liralık indirimin ardından yeniden hesaplandı. Benzin fiyatlarında bugün değişiklik yaşanmazken, 7 Ağustos Cuma gününden itibaren 4,35 liralık indirim bekleniyor.

Motorine indirim geldi


Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle değişmeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına yapılan ortalama 1 liralık indirim, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı.


İndirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’de açıklanan motorin fiyatları litre başına 83 liranın altında kaldı. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda motorinin litresi 80,02 liraya, Anadolu Yakası’nda ise 80,87 liraya geriledi.

Motorine indirim geldiAkaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle değişmeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına yapılan ortalama 1 liralık indirim, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı.İndirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’de açıklanan motorin fiyatları litre başına 83 liranın altında kaldı. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda motorinin litresi 80,02 liraya, Anadolu Yakası’nda ise 80,87 liraya geriledi.

Benzinde 4,35 liralık indirim beklentisi


Benzin fiyatlarında 6 Ağustos Perşembe günü için herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi. Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik doğrultusunda, benzin grubunda 7 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 4,35 liralık indirim bekleniyor.


Beklenen indirimin gerçekleşmesi durumunda yeni fiyatların gece yarısından itibaren pompalara yansıması öngörülüyor.

Benzinde 4,35 liralık indirim beklentisiBenzin fiyatlarında 6 Ağustos Perşembe günü için herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi. Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik doğrultusunda, benzin grubunda 7 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 4,35 liralık indirim bekleniyor.Beklenen indirimin gerçekleşmesi durumunda yeni fiyatların gece yarısından itibaren pompalara yansıması öngörülüyor.

LPG fiyatlarına 2,42 lira zam yapıldı


Otogaz olarak da bilinen LPG’nin litre fiyatına, 4 Ağustos Salı günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,42 lira zam yapıldı.


Zammın pompa fiyatlarına yansımasının ardından LPG kullanan araç sahipleri yakıtı yeni tarifeden almaya başladı. Fiyatlar, dağıtım şirketlerine ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

LPG fiyatlarına 2,42 lira zam yapıldıOtogaz olarak da bilinen LPG’nin litre fiyatına, 4 Ağustos Salı günü gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,42 lira zam yapıldı.Zammın pompa fiyatlarına yansımasının ardından LPG kullanan araç sahipleri yakıtı yeni tarifeden almaya başladı. Fiyatlar, dağıtım şirketlerine ve illere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 67,24 TL

Motorin: 80,02 TL

LPG: 33,79 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 67,08 TL

Motorin: 80,87 TL

LPG: 33,19 TL

Ankara’da güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 68,20 TL

Motorin: 82,14 TL

LPG: 33,89 TL

İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

Benzin: 68,50 TL

Motorin: 82,42 TL

LPG: 33,79 TL

İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatlarıAvrupa YakasıBenzin: 67,24 TLMotorin: 80,02 TLLPG: 33,79 TLAnadolu YakasıBenzin: 67,08 TLMotorin: 80,87 TLLPG: 33,19 TLAnkara’da güncel akaryakıt fiyatlarıBenzin: 68,20 TLMotorin: 82,14 TLLPG: 33,89 TLİzmir’de güncel akaryakıt fiyatlarıBenzin: 68,50 TLMotorin: 82,42 TLLPG: 33,79 TL

Motorine yapılan ortalama 1 liralık indirim 6 Ağustos itibarıyla fiyatlara yansırken, benzin grubunda 7 Ağustos için beklenen 4,35 liralık indirime ilişkin gelişmeler takip ediliyor. LPG fiyatlarında ise 4 Ağustos’ta yürürlüğe giren 2,42 liralık zam uygulanmaya devam ediyor.

Motorine yapılan ortalama 1 liralık indirim 6 Ağustos itibarıyla fiyatlara yansırken, benzin grubunda 7 Ağustos için beklenen 4,35 liralık indirime ilişkin gelişmeler takip ediliyor. LPG fiyatlarında ise 4 Ağustos’ta yürürlüğe giren 2,42 liralık zam uygulanmaya devam ediyor.
Başlıklar :akaryakıt fiyatlarımotorin indirimibenzin fiyatlarımotorin fiyatlarıbenzin indirimi
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