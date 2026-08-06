Depo dolduracaklar dikkat: Motorin ve benzine indirim var mı? 6 Ağustos 2026 Akaryakıt fiyatlarında son durum

Emekli maaşlarında ABO hesaplaması değişti! 2000 öncesi 2008 sonrasına kritik maaş hesap formülü

Emeklilik döneminde alınacak aylığın nasıl belirlendiği, çalışma hayatını sürdüren milyonlarca sigortalının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Birçok kişi yalnızca prim gün sayısının maaşı belirlediğini düşünse de, hesaplamalarda sigorta başlangıç tarihi, çalışma süresince bildirilen kazançlar, aylık bağlama oranı ve ekonomik göstergelere göre güncellenen katsayılar birlikte değerlendiriliyor. Bu nedenle benzer prim gününe sahip iki kişinin farklı emekli maaşı alabilmesi mümkün oluyor. Peki emekli aylığı hangi kriterlere göre hesaplanıyor? İlk işe giriş tarihi maaşı nasıl etkiliyor? İşte emekli aylığı hesaplama sistemine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...