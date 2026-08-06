Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı takvimi: Başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı?

LGS 1. nakil sonuçları 2026 son dakika! LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. nakil başvuru tarihleri

LGS yerleştirme sürecinin ilk aşamasının tamamlanmasının ardından gözler nakil dönemine çevrildi. İlk yerleştirmede istediği liseye yerleşemeyen ya da kayıt hakkı kazandığı okulu değiştirmek isteyen binlerce öğrenci için birinci nakil başvuruları devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda öğrenciler, boş kontenjan bulunan okullar arasından yeniden tercih yapma hakkına sahip olacak. İlk nakil sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar açıklanacak ve ikinci nakil dönemi başlayacak. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, "LGS 1. nakil başvuruları ne zaman sona erecek?", "Nakil sonuçları hangi gün açıklanacak?" ve "2. nakil tercihleri ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 LGS nakil takvimine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...