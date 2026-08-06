Hradec Kralove-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz kanalda mı canlı izlenecek? İşte yayın detayları
Hradec Kralove-Beşiktaş maçı için artık az bir süre kaldı. Beşiktaş bu akşam, Avrupa Kupalarındaki 100. galibiyet ve bir üst tura yükselme hedefiyle sahaya çıkacak. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak Hradec Kralove karşılaşmanın tarihi, saati, şifresiz yayınlanacağı kanal, Beşiktaş’ın maç kadrosu, turu geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakip ve tüm detaylar netleşti. İşte Beşiktaş'ın bu akşamki (6 Ağsutos 2026) karşılaşmasına dair son gelişmeler ve canlı yayın kanalı.
Hradec Kralove-Beşiktaş maçı, 6 Ağustos Perşembe günü Çekya'da oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunu hedefleyen siyah-beyazlıların karşılaşması TV100 ekranlarından şifresiz yayımlanacak.
Hradec Kralove-Beşiktaş maçı ne zaman?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü Çekya temsilcisi Hradec Kralove'ye konuk olacak. Hradec Kralove-Beşiktaş maçı TSİ 20.00'de başlayacak ve TV100'den canlı olarak yayımlanacak.
Siyah-beyazlılar, iki maç üzerinden oynanacak turu geçerek UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasına yükselmeyi hedefliyor.
Karşılaşmanın temel yayın bilgileri şöyle:
- Tarih: 6 Ağustos 2026 Perşembe
- Saat: 20.00
- Kanal: TV100
- Yayın durumu: Canlı ve şifresiz
- Organizasyon: UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 13 Ağustos'ta Beşiktaş'ın sahasında oynanacak.
Beşiktaş turu geçerse rakibi kim olacak?
Beşiktaş, Hradec Kralove karşısında turu geçen taraf olması halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda GNK Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Play-off turundaki maçlar 20 ve 27 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Siyah-beyazlıların öncelikli hedefi, Çekya'daki ilk karşılaşmadan rövanş öncesinde avantajlı bir sonuçla ayrılmak olacak.
Beşiktaş Avrupa'da 100. galibiyetini arıyor
Hradec Kralove karşılaşması, Beşiktaş açısından istatistiksel olarak da önem taşıyor. Siyah-beyazlı takım, mücadeleyi kazanması halinde Avrupa kupaları tarihindeki 100. galibiyetine ulaşacak.
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki güncel performansı şöyle:
Oynadığı maç: 260
Galibiyet: 99
Beraberlik: 50
Mağlubiyet: 111
Attığı gol: 351
Yediği gol: 395
Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Konferans Ligi organizasyonlarında mücadele etti.
Çekya ekipleriyle 7. karşılaşma
Beşiktaş, Hradec Kralove maçıyla birlikte Avrupa kupalarında Çekya temsilcileriyle yedinci kez karşılaşacak.
Siyah-beyazlılar daha önce Slavia Prag, Sparta Prag ve Viktoria Plzen ile oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde üç kez çeyrek finale yükseldi. Siyah-beyazlı ekip; 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'nda ve 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde son 8 takım arasına kaldı.
Beşiktaş'ın Hradec Kralove maçı kadrosu
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hradec Kralove karşılaşmasının kamp kadrosuna 25 futbolcu dahil etti. Yeni transfer Leandro Trossard açıklanan kadroda yer almadı.
Siyah-beyazlıların maç kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-Gyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Mustafa Hekimoğlu, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy.
Beşiktaş, Çekya deplasmanında alacağı sonucun ardından 13 Ağustos'taki rövanş karşılaşmasında tur biletini almaya çalışacak.
İlk 11'ler
Hradec Kralove: Zadrazil, Cihak, Uhrincat, Van Buren, Dancak, Darida, Mihalik, Sloncik, Cech, Horak, Kucera.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı, Oh.
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