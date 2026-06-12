Yaz tatili ne zaman başlayacak? 2025-2026 yılız yaz tatili kaç gün sürecek?

YAZ TATİLİ 2026 UZATILACAK MI?

Eğitim gündemini uzun süredir meşgul eden ara tatillerin kaldırılması tartışması henüz noktalanmadı. Bakan Yusuf Tekin yaptığı açıklamada nisan ve kasım aylarında yapılan ara tatillerin kaldırılması durumunda bu iki haftalık sürenin yaz tatili süresine dahil edilebileceini ifade etmişti. Bakanlık yeni düzenlemeyi hayata geçirirse toplam eğitim süresi uzamazken önümüzdeki dönemde okulların açılışı 1 hafta ertelenecek.