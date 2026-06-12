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Yaz tatili ne zaman başlayacak? 2025-2026 yılız yaz tatili kaç gün sürecek?

Yaz tatili ne zaman başlayacak? 2025-2026 yılız yaz tatili kaç gün sürecek?

12:3012/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
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Milyonlarca öğrenci için yaz tatili geri sayımı başladı. Eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken öğrenciler ve veliler, okulların kapanacağı tarihi ve yaz tatilinin süresini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ara tatiller ve eğitim takvimine ilişkin açıklamaları da yakından takip ediliyor.

Karne heyecanının giderek arttığı bu dönemde gözler yaz tatili takvimine çevrildi. Öğrenciler yoğun geçen eğitim yılının ardından dinlenme planları yaparken, veliler de okulların kapanacağı tarih ve olası takvim değişikliklerine ilişkin gelişmeleri araştırıyor.

YAZ TATİLİ 2026 UZATILACAK MI?

Eğitim gündemini uzun süredir meşgul eden ara tatillerin kaldırılması tartışması henüz noktalanmadı. Bakan Yusuf Tekin yaptığı açıklamada nisan ve kasım aylarında yapılan ara tatillerin kaldırılması durumunda bu iki haftalık sürenin yaz tatili süresine dahil edilebileceini ifade etmişti. Bakanlık yeni düzenlemeyi hayata geçirirse toplam eğitim süresi uzamazken önümüzdeki dönemde okulların açılışı 1 hafta ertelenecek.

Bakan Yusuf Tekin açıklamasında "O ara tatilleri kaldırdığımızda çocuklarımızın eğitim öğretim hayatı iki hafta uzamayacak" diyen Bakan Tekin, "Eylül ayındaki başlangıcı biraz daha geç, haziran ayındakini biraz daha erkene almış olacağız ve böylece öğrencilerimiz daha uzun tatil yapmış olacaklar" ifadelerini kullandı.

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