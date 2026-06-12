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Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz... İşte tutuklama talep edilen isimler

Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz... İşte tutuklama talep edilen isimler

09:2612/06/2026, Cuma
G: 12/06/2026, Cuma
IHA
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Uyuşturucu soruşturmasında kritik gün! Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat listede
Uyuşturucu soruşturmasında kritik gün! Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat listede

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 23 şüpheliden 10’u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 8’i tutuklanırken, diğer 2’si hakkında adli kontrol tedbiri istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında sanat, iş ve cemiyet dünyasından isimlerin de bulunduğu 23 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Soruşturma çerçevesinde Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira, Rafet Eren Yorulmazer ve Ahmet Karoğlu tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden CHP Ankara Milletvekili’nin oğlu Oğuzhan Beker ve Ali Efe Bezci hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Ferhan Kaya, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci’nin de aralarında bulunduğu diğer şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması istendi.



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