Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz... İşte tutuklama talep edilen isimler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında sanat, iş ve cemiyet dünyasından isimlerin de bulunduğu 23 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Soruşturma çerçevesinde Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira, Rafet Eren Yorulmazer ve Ahmet Karoğlu tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.