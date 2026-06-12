Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler adliyede: 10 kişiye tutuklama talebi

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler adliyede: 10 kişiye tutuklama talebi

00:3512/06/2026, Cuma
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Soruşturmada 10 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Soruşturmada 10 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu dosyada 10 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilirken, bir şüpheli için ev hapsi, diğerleri için ise yurt dışına çıkış yasağı talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 10’u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bir şüpheli hakkında ev hapsi, diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol uygulanması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira ve Rafet Eren Yorulmazer tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden Ali Efe Bezci hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edilirken, Ayşe Hatun Önal, Ahmet Karoğlu, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci’nin de aralarında bulunduğu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanması istendi.



#Ünlüler
#Uyuşturucu
#Soruşturma
#Tolga Çam
#Ferhan Kaya
#Murat Saygı
#Enis Ahmet Onat
#Emre Tari
#Hasan Vatan
#Reyhan Küçükyeğen
#Mehmet Yıldız
#Tessy Ramos Correira
#Ayşe Hatun Önal
#Ahmet Karoğlu
#Kerimcan Durmaz
#Kenan Doğulu
#Beren Saat
#Mehmet Cem Karcı
#Berdan Mardini
#Ozan Doğulu
#Yaşar İpek
#Enis Arıkan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyanet Cuma hutbesi 12 Haziran: Hicretin anlamı ve Hicri yeni yıl mesajları