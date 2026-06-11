Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında CHP'li vekilin oğluna gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker hakkında gözaltı kararı verildi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan Oğuzhan Beker’in Gölbaşı Tulumtaş’taki ikametgahında arama yapıldığı, ikametinde bulunmadığından Beker’in yakalanamadığı öğrenildi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan Oğuzhan Beker’in, milletvekili dokunulmazlığı bulunan babası CHP Ankara milletvekili Adnan Beker’in konutunda saklandığı tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gözaltı talimatı doğrultusunda Oğuzhan Beker hakkında gerekli işlemleri yerine getirmek üzere kolluk güçlerinin CHP Ankara milletvekili Adnan Beker’in konutu etrafında konuşlandığı öğrenildi.