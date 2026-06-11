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Beşiktaş'ta 'sipariş defteriyle' uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere baskın: Skutere gizlemişler

Beşiktaş'ta 'sipariş defteriyle' uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere baskın: Skutere gizlemişler

11:0111/06/2026, Perşembe
DHA
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Beşiktaş’ta motorize yunus polislerinin durdurduğu motosiklette 20 parça halinde 146 gram esrar ele geçirilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin Gaziosmanpaşa’daki adrese düzenlediği operasyonda, elektrikli skuterin alt kısmındaki bölmeye gizlenmiş 47 parça halinde 355 gram esrar, uyuşturucu satışlarının not alındığı sipariş defteri ve 59 bin 550 lira ele geçirildi. Şüphelilerin siparişleri deftere yazarak uyuşturucu ticareti yaptıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 34 DHG 521 plakalı motosiklette arama yapıldı.

Aramada 20 parça halinde daralı ağırlığı 146 gram gelen esrar ele geçirildi.



Motosiklet sürücüsü Batuhan G. gözaltına alındı.

Batuhan G.’nin ifadesi doğrultusunda çalışmayı derinleştiren Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gaziosmanpaşa’daki adresini tespit ettiği iş yerine operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCU TİCARETİNİ SİPARİŞ DEFTERİNE YAZMIŞLAR

İş yerinde yapılan aramada Özgür E. (30), Özcan E. (31), Beritan Ö. (24) ve Doğan Ö. (23) gözaltına alındı.Yapılan aramalarda, elektrikli skuterin alt kısmındaki bölmeye gizlenmiş 47 parça halinde 355 gram esrar ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca uyuşturucu satışına ilişkin olduğu değerlendirilen sipariş defteriyle 59 bin 550 lira para bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu ve diğer suç unsurlarına el konuldu. Şüphelilerin siparişleri deftere yazarak uyuşturucu ticareti yaptıkları ortaya çıktı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Batuhan G.’nin poliste daha önceden 11, Özgür E.’nin ve Doğan Ö.’nün ise 1 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Özcan E. ile Beritan Ö.’nün ise suç kayıtlarının bulunmadığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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