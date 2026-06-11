Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Enis Arıkan, Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu'nun da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.
Toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında kolluk güçlerince yeni bir operasyon dalgası başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan isimler arasında tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan ile şarkıcı Kenan Doğulu'nun da bulunduğu öğrenildi. Gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor.
Sağlık kontrolünden geçirilen ünlü simalar, ifade işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Küçükçekmece ilçesindeki merkezine götürüldü.
1. Ayşe Hatun ÖNAL
2. Tolga ÇAM
3. Ferhan KAYA
4. Murat SAYGI
5. Enis Ahmet ONAT
6. Ahmet KAROĞLU
7. Emre TARİ
8. Hasan VATAN
9. Kerimcan DURMAZ
10. Kenan DOĞULU
11. Beren SAAT
12. Mehmet Cem KARCI
13. Berdan MARDİNİ
14. Reyhan KÜÇÜKYEĞEN
15. Ozan DOĞULU
16. Yaşar İPEK
17. Mehmet YILDIZ
18. Tessy RAMOS CORREİRA
19. Enis ARIKAN
20. Rafet Eren YORULMAZER
21. Ali Efe BEZCİ
22. Selin CİĞERCİ