Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda Beren Saat, Kenan Doğulu ve Enis Arıkan'ın da aralarında olduğu 22 kişi gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda Beren Saat, Kenan Doğulu ve Enis Arıkan'ın da aralarında olduğu 22 kişi gözaltına alındı

08:2811/06/2026, الخميس
G: 11/06/2026, الخميس
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Enis Arıkan ve şarkıcı Kenan Doğulu da var.
Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Enis Arıkan ve şarkıcı Kenan Doğulu da var.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Enis Arıkan, Beren Saat ve şarkıcı Kenan Doğulu'nun da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığının ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında kolluk güçlerince yeni bir operasyon dalgası başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan isimler arasında tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan ile şarkıcı Kenan Doğulu'nun da bulunduğu öğrenildi. Gözaltı sayısının artabileceği ifade ediliyor.

Sağlık kontrolünden geçirilen ünlü simalar, ifade işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Küçükçekmece ilçesindeki merkezine götürüldü.

İŞTE GÖZALTINA ALINANLAR TAM LİSTE

1. ⁠Ayşe Hatun ÖNAL

2. ⁠Tolga ÇAM

3. ⁠Ferhan KAYA

4. ⁠Murat SAYGI

5. ⁠Enis Ahmet ONAT

6. Ahmet KAROĞLU

7. Emre TARİ

8. Hasan VATAN

9. Kerimcan DURMAZ

10. Kenan DOĞULU

11. Beren SAAT

12. Mehmet Cem KARCI

13. Berdan MARDİNİ

14. Reyhan KÜÇÜKYEĞEN

15. Ozan DOĞULU

16. Yaşar İPEK

17. Mehmet YILDIZ

18. Tessy RAMOS CORREİRA

19. Enis ARIKAN

20. Rafet Eren YORULMAZER

21. Ali Efe BEZCİ

22. Selin CİĞERCİ


#enis arıkan
#uyuşturucu operasyonu
#ünlülere yönelik operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 20 bin kurasız konut fiyatları ne kadar aylık taksitler artacak mı, sabit mi kalacak?