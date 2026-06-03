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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Üç ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Üç ismin testi pozitif çıktı

18:063/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ünlü isimlere uzanan uyuşturucu soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ünlü isimlere uzanan uyuşturucu soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında adli tıpa kan ve saç örneği veren oyuncu Onur Tuna, sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Serenay Sarıkaya Mabel Matiz ve Berkay Şahin gibi kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda ismin bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınmalarının ardından adli tıp kurumuna saç ve kan örneği veren ünlülerden oyuncu Onur Tuna, sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonucu pozitif çıktı.

ONUR TUNA'NIN TESTİNDE ESRAR ÇIKTI

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Onur Tuna'nın testinde esrar etken maddesi THC çıktı.

Öte yandan sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat'ın da testinde esrar etken maddesi saptanırken, Zehra Hanzade Gürkanlar'ın da kan ve saçında kokain metabolitleri tespit edildi.

Zehra Hanzade Gürkanlar’ın testinde kokain çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ATK testi alınan Mirgün Sırrı Cabas, Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin ve Berkay Şahin’in kan, idrar ve saç testleri ise NEGATİF çıktı.


#Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
#Uyuşturucu
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