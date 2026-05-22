Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 1 şüpheliye tutuklama istemi

00:1722/05/2026, Cuma
IHA
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Bir şüpheli hakkında tutuklama, 8 kişi hakkında yurt dışı çıkış yasağı, 2 kişi hakkında ise yurt dışı çıkış adli kontrol talep edildi.


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla’da belirlenen 25 adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında ünlü isimlerin de olduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

11 kişi adliyeye sevk edildi

İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan 20 şüpheli, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilmiş ve ardından kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu birimlerine sevk edilmişti. Kan, saç ve idrar örneği veren şüphelilerden 9’u serbest bırakılırken, 11’i adliyeye sevk edilmişti.


Adliyeye sevk edilen 11 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Şüphelilerden Aslıhan T., Berkay Ş., Volkan B., Kübra İ., Aycan Y., Tuğçe P., Eda D., Cansu T., hakkında ‘yurt dışı çıkış yasağı’, Yaşar Ö., Hakan A., hakkında ise ‘yurt dışı çıkış adli kontrol’ şartı talebiyle, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, şüpheli Mehmet R.’yi ise tutuklama talebiyle sevk etti.



