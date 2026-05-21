Bakan Çiftçi'den kararlılık mesajı: 'Uyuşturucuyla mücadelede ünlü-ünsüz ayrımımız yok'

"Maraş soruşturması ile ilgili toplam 20 kişilik bir ekip çalışmaya devam ediyor. Henüz müfettişlerimiz çalışmalarını raporlaştıramadılar. Daha sonuca ulaşmadık. Geçenlerde başkanımızdan aldığımız bilgiye göre tespit ettikleri hususlarla ilgili, ihmali olan kişiler hakkında ek soruşturma onayları alıyorlar. Olay çok yönlü ve çok boyutlu; soruşturmaya devam ediliyor"

"Tunceli’de Gülistan Doku cinayetini aydınlatma çalışması devam ediyor. JASAT ekipleri orada görev yapıyor. Elimizden geldiği kadar faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için üzerimize düşen neyse onu yapmaya; ucu nereye dokunursa dokunsun, kiminle ilgili olursa olsun bunları sonuna kadar takip etme konusunda kararlıyız. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olarak olayın aydınlatılması noktasında tüm imkanlarımızı, tüm personelimizi seferber edeceğiz. Gülistan Doku cinayetinde İçişleri Bakanlığı olarak olayı iki taraflı olarak değerlendiriyoruz: Birincisi, 2020 yılından bugüne kadar bu soruşturmanın etkin yapılıp yapılmadığı; bununla ilgili kolluğun herhangi bir ihmalinin veya kusurunun olup olmadığı. Bir de dönemin Tunceli Valisi ile ilgili ayrı bir soruşturma yürüyor. Şu anda Gülistan Doku cinayeti ile ilgili konuyu Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Bizden zaman zaman talepte bulunuyorlar, onları karşılıyoruz. Ama şu an soruşturma raporu tamamlanmış ve bize ulaşmış değil."