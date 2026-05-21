CHP için 'mutlak butlan' kararı çıktı: Kılıçdaroğlu geri mi dönecek?

MAHKEMEDEN 'MUTLAK BUTLAN' KARARI

Mahkeme CHP 38. Olağan Kurultayını iptal etti. Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi.

Kararda, delege iradesinin menfaat ilişkileriyle sakatlandığı, oy süreçlerinde gizliliğin ihlal edildiği ve bunun kamu düzenine aykırılık oluşturduğu değerlendirildi. Bu nedenle kurultay ve kongrenin yapıldığı tarihten itibaren hükümsüz sayılmasına hükmedildi. Mahkeme ayrıca, bu tarihten sonra yapılan tüm kurultayların ve alınan kararların da geçersiz olduğuna karar verdi. Kurultay öncesi döneme dönülerek Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki parti organlarının görevlerini sürdürmesi gerektiği belirtildi. İstanbul İl Kongresi açısından da önceki yönetimin göreve devam etmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca yine kararda bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekerek göndermelerinin istendiği ifade edildi. Mahkeme, bu durumun gizli oy ilkesini ve serbest seçim iradesini zedelediğini belirtti. Parti içi seçimlerin demokratik esaslara uygun yürütülmesinin anayasal zorunluluk olduğuna dikkat çekilen kararda, ortaya çıkan usulsüzlüklerin yalnızca iptal sebebi değil, kamu düzenini ilgilendiren "kesin hükümsüzlük" hali oluşturduğu kaydedildi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK? MUTLAK BUTLAN NE DEMEK?

Hukuk sisteminde bir işlemin baştan itibaren geçersiz ve tamamen yok hükmünde sayılması anlamına gelen mutlak butlan, ilgili işlemin kurucu unsurlarındaki temel eksiklikler veya emredici hukuk kurallarına açık aykırılık durumlarında uygulanıyor. Standart iptal kararlarından farklı olarak, mutlak butlanla sakatlanan bir işlem aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir hukuki geçerlilik kazanamıyor ve sonuç doğuramıyor. CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı hakkında mahkemeden mutlak butlan kararının çıkması nedeniyle, söz konusu kurultayda alınan tüm kararlar, yapılan seçimler ve oluşturulan yönetim organları hukuken hiç var olmamış kabul edilecek.

Bu tablo, mevcut parti yönetiminin meşruiyetini yitirmesi ve alınan kararların hükümsüz kalması anlamını taşıyor.

KILIÇDAROĞLU GERİ Mİ DÖNECEK?

38'inci Kurultay'ın mahkeme kararıyla yok sayılmasının ardından, CHP'nin yasal olarak kurultay öncesindeki hukuki statüsüne ve eski yönetim kadrosuna dönmesi zorunluluk haline geldi. Bu doğrultuda, Kemal Kılıçdaroğlu partinin meşru lideri olarak resmi görevine geri dönüyor.

CHP MERKEZ YÖNETİM KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandığı bildirildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Karar sonrası TGRT Haber'e açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu karar Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat "Bu kararı herkesin suhuletle karşılamasını temenni ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün değil ama uygun gördüğü en uygun zamanda sizleri bilgilendirecektir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik: Kemal Kılıçdaroğlu birazdan Özgür Özel'i arayacak.








