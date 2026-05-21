CHP için 'mutlak butlan' kararı çıktı: Kılıçdaroğlu geri mi dönecek?

CHP'de Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada ‘mutlak butlan’ kararı çıktı. 38. Olağan Kurultay hakkında verilen karar neticesinde kurultay tamamen yok hükmünde sayılırken, Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu karara ilişkin ilk açıklamasında, "Bu karar Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun." dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan davasında karar çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.
MAHKEMEDEN 'MUTLAK BUTLAN' KARARI
Kararda, delege iradesinin menfaat ilişkileriyle sakatlandığı, oy süreçlerinde gizliliğin ihlal edildiği ve bunun kamu düzenine aykırılık oluşturduğu değerlendirildi. Bu nedenle kurultay ve kongrenin yapıldığı tarihten itibaren hükümsüz sayılmasına hükmedildi. Mahkeme ayrıca, bu tarihten sonra yapılan tüm kurultayların ve alınan kararların da geçersiz olduğuna karar verdi. Kurultay öncesi döneme dönülerek Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki parti organlarının görevlerini sürdürmesi gerektiği belirtildi. İstanbul İl Kongresi açısından da önceki yönetimin göreve devam etmesi gerektiği ifade edildi.
Ayrıca yine kararda bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekerek göndermelerinin istendiği ifade edildi. Mahkeme, bu durumun gizli oy ilkesini ve serbest seçim iradesini zedelediğini belirtti. Parti içi seçimlerin demokratik esaslara uygun yürütülmesinin anayasal zorunluluk olduğuna dikkat çekilen kararda, ortaya çıkan usulsüzlüklerin yalnızca iptal sebebi değil, kamu düzenini ilgilendiren "kesin hükümsüzlük" hali oluşturduğu kaydedildi.
BUNDAN SONRA NE OLACAK? MUTLAK BUTLAN NE DEMEK?
KILIÇDAROĞLU GERİ Mİ DÖNECEK?
38'inci Kurultay'ın mahkeme kararıyla yok sayılmasının ardından, CHP'nin yasal olarak kurultay öncesindeki hukuki statüsüne ve eski yönetim kadrosuna dönmesi zorunluluk haline geldi. Bu doğrultuda, Kemal Kılıçdaroğlu partinin meşru lideri olarak resmi görevine geri dönüyor.
CHP MERKEZ YÖNETİM KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandığı bildirildi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat "Bu kararı herkesin suhuletle karşılamasını temenni ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün değil ama uygun gördüğü en uygun zamanda sizleri bilgilendirecektir" dedi.