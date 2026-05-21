Eski ortaklar birbirine girdi: Özdağ'ın 'güven' imasına İnce'den zehir zemberek yanıt

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, kendisine yöneltilen bir soru üzerine Muharrem İnce'nin özgüvenini hedef almasıyla başlayan tartışma, İnce'nin sert yanıtıyla kısa sürede siyasette yeni bir polemiğe dönüştü.

2023 öncesi ittifak sürecinden ayrılığa

Siyaset gündemini hareketlendiren bu son tartışmanın özneleri olan Ümit Özdağ ve Muharrem İnce, bilindiği üzere 2023 genel seçimleri öncesinde bir ittifak girişimi için masaya oturmuştu. Ancak birkaç ay devam eden görüşmeler karşılıklı ayrılık kararıyla sonuçlanmıştı.

Özdağ'dan İnce'yi Hedef Alan Sözler

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan ve eski ittifak ortağını kendine güvensizlikle suçlayan Özdağ, bir katılımcıdan gelen "Neden Muharrem Bey ile birlik olmuyorsunuz?" şeklindeki soruya çarpıcı bir yanıt verdi. Doğrudan İnce'yi hedef alan Özdağ, “Muharrem Bey senin Muharrem Bey’e güvendiğin kadar kendine güvenirse konuşuruz tamam?” diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

İnce'den yanıt gecikmedi: "Ciddiye almaya gerek yok"

Özdağ'ın bu imalı ve dikkat çeken çıkışının ardından gözlerin çevrildiği Muharrem İnce cephesinden cevap gecikmedi. Konuya ilişkin değerlendirmesinde Özdağ'ın siyasi etik kurallarına uygun davranmadığına dikkat çeken İnce, eski ittifak ortağını çok net sözlerle eleştirdi. Sarf edilen sözlerin üzerinde durulmaması gerektiğinin altını çizen İnce, "Siyasi etikten, mertlikten, nezaketten uzak bir adam. Ciddiye almaya gerek yok." ifadelerini kullanarak söz konusu polemiğe son noktayı koydu.











