Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Eski ortaklar birbirine girdi: Özdağ'ın 'güven' imasına İnce'den zehir zemberek yanıt

Eski ortaklar birbirine girdi: Özdağ'ın 'güven' imasına İnce'den zehir zemberek yanıt

12:0121/05/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Eski ortaklar Muharrem İnce ve Ümit Özdağ birbirine düştü: İpler gerildi
Eski ortaklar Muharrem İnce ve Ümit Özdağ birbirine düştü: İpler gerildi

Siyasette 2023 seçimleri öncesi kurulan ancak kısa sürede dağılan ittifakın tarafları Ümit Özdağ ile Muharrem İnce arasında ipler gerildi. Zafer Partisi lideri Özdağ'ın katıldığı bir programda eski ortağını "Kendine güveni yok" sözleriyle hedef alması, muhalefet cephesinde yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. Özdağ'ın bu imalı çıkışına yanıt veren İnce ise "Siyasi etikten ve mertlikten uzak bir adam, ciddiye almaya gerek yok" diyerek ipleri tamamen kopardı. İşte detaylar...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, kendisine yöneltilen bir soru üzerine Muharrem İnce'nin özgüvenini hedef almasıyla başlayan tartışma, İnce'nin sert yanıtıyla kısa sürede siyasette yeni bir polemiğe dönüştü.

2023 öncesi ittifak sürecinden ayrılığa

Siyaset gündemini hareketlendiren bu son tartışmanın özneleri olan Ümit Özdağ ve Muharrem İnce, bilindiği üzere 2023 genel seçimleri öncesinde bir ittifak girişimi için masaya oturmuştu. Ancak birkaç ay devam eden görüşmeler karşılıklı ayrılık kararıyla sonuçlanmıştı.

Özdağ'dan İnce'yi Hedef Alan Sözler

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan ve eski ittifak ortağını kendine güvensizlikle suçlayan Özdağ, bir katılımcıdan gelen "Neden Muharrem Bey ile birlik olmuyorsunuz?" şeklindeki soruya çarpıcı bir yanıt verdi. Doğrudan İnce'yi hedef alan Özdağ, “Muharrem Bey senin Muharrem Bey’e güvendiğin kadar kendine güvenirse konuşuruz tamam?” diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

İnce'den yanıt gecikmedi: "Ciddiye almaya gerek yok"

Özdağ'ın bu imalı ve dikkat çeken çıkışının ardından gözlerin çevrildiği Muharrem İnce cephesinden cevap gecikmedi. Konuya ilişkin değerlendirmesinde Özdağ'ın siyasi etik kurallarına uygun davranmadığına dikkat çeken İnce, eski ittifak ortağını çok net sözlerle eleştirdi. Sarf edilen sözlerin üzerinde durulmaması gerektiğinin altını çizen İnce, "Siyasi etikten, mertlikten, nezaketten uzak bir adam. Ciddiye almaya gerek yok." ifadelerini kullanarak söz konusu polemiğe son noktayı koydu.




#Siyaset
#Muharrem İnce
#Ümit Özdağ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Köprü, otoyol ve toplu ulaşım Kurban Bayramı'nda ücretsiz oldu mu? Karar Resmi Gazete'de yayımlandı