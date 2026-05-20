Arefe günü sağlık ocakları ve hastaneler açık mı? İşte 2026 Kurban Bayramı çalışma düzeni

2026 Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşın merak ettiği “Arefe günü sağlık ocakları ve hastaneler açık mı?” sorusu yanıt buldu. Resmi tatil düzenlemesiyle birlikte sağlık ocaklarının çalışma saatleri, hastanelerde poliklinik hizmetlerinin durumu ve bayram boyunca açık olacak birimler netleşirken, sağlık işlemlerini son güne bırakan vatandaşlar için kritik saat uyarısı yapıldı.

1 /5 Arefe günü resmi tatilin başlamasıyla birlikte hastaneler ve sağlık ocaklarının çalışma düzeni netleşti. 2026 Kurban Bayramı takvimine göre poliklinikler ve aile sağlığı merkezleri öğleden sonra hizmet vermeyecek.

2 /5 Arefe günü hastaneler açık mı?

2026 Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Resmi tatilin saat 13.00 itibarıyla başlaması nedeniyle devlet hastanelerindeki poliklinikler ile aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) öğleden sonra kapalı olacak.

Hastanelerin acil servisleri ise arefe günü ve bayram süresince hizmet vermeye devam edecek.

3 /5 Sağlık ocakları arefe günü kaça kadar açık?

Aile sağlığı merkezleri, diğer adıyla sağlık ocakları, arefe günü öğle saatine kadar açık olacak. Öğleden sonra ise resmi tatil nedeniyle hizmet verilmeyecek.

Bayram boyunca sağlık ocakları tam gün kapalı olacak. Vatandaşlar yalnızca acil sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

4 /5 Bayram tatili ne zaman başlıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldığını açıkladı.

Buna göre:

25 Mayıs Pazartesi günü tam gün idari izin uygulanacak. 26 Mayıs Salı günü arefe nedeniyle yarım gün idari izin olacak. Kamu çalışanları için tatil, 22 Mayıs Cuma günü mesai bitiminde başlayacak. Tatil süreci 31 Mayıs Pazar günü sona erecek.