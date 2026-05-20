Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak, maç saat kaçta ve hangi kanalda? 20 Mayıs Çarşamba maç programı

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak, maç saat kaçta ve hangi kanalda? 20 Mayıs Çarşamba maç programı

10:3320/05/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Futbol dünyasında heyecan dolu bir gün yaşanırken, ekran başındaki sporseverleri hem Avrupa'da hem de Asya'da kritik mücadeleler bekliyor. Günün en önemli karşılaşmasında, UEFA Avrupa Ligi finalinde tarihi bir geceye tanıklık edecek olan Almanya temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa kozlarını paylaşacak. Diğer taraftan, Suudi Arabistan Pro Lig'de sezonun perdesini kapatmaya hazırlanan Al Khaleej ile ligin iddialı ekiplerinden Al Ahli, yeşil sahada galibiyet mücadelesi verecek. Hem Avrupa'nın zirvesindeki kupa heyecanı hem de liglerdeki nefes kesen rekabet, futbolseverlere adeta bir futbol ziyafeti sunacak. İşte 20 Mayıs bugün oynanacak maçlar ile Perşembe ve Cuma günkü maçlar.

Bugünkü maçlar futbolseverlerin yakın takibinde yer alıyor. Günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Freiburg - Aston Villa mücadelesi olacak. Avrupa sahnesindeki kritik mücadelede iki ekip de avantajlı skor için sahaya çıkacak. Suudi Arabistan Ligi’nde ise Al Khaleej ile Al Ahli karşı karşıya gelecek. Yıldız oyuncuların forma giyeceği mücadele, Körfez futbolunu takip eden taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor.

20 Mayıs Çarşamba kimin maçı var?

21:00 Al Khaleej - Al Ahli Suudi Arabistan Pro Lig S Sport

22:00 Freiburg - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi Final TRT 1

21 Mayıs Perşembe yarın kimin maçı var

15:30 Shakhtar Donetsk - Kolos Ukrayna Premier Ligi

21:00 Al Nassr - Damac Suudi Arabistan Pro Lig TRT Spor

21:00 Al Fayhaa - Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

21:30 Wolfsburg - Paderborn Almanya Bundesliga Play-Out S Sport Plus

22:00 Partick Thistle - St.Mirren İskoçya Premier Lig Final S Sport Plus

22 Cuma günü hangi maçlar var?

20:45 Trabzonspor - Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Final ATV

21:30 Essen - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Play-Out S Sport Plus

21:45 Fiorentina - Atalanta İtalya Serie A S Sport 2

#bugünkü maçlar
#Freiburg
#Aston Villa
#UEFA Avrupa Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kılıçdaroğlu son açıklamasında ne dedi, neler söyledi, geri mi dönecek? Parti içi muhalefet bayrağını açtı