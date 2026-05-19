Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2026 yılında toplam 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı yapacağını Resmi Gazete'de ilan etti. Koruma ve güvenlik görevlisi, destek personeli (temizlik) ile destek personeli (bakım-onarım) pozisyonlarına 18 Mayıs 2026'da başlayacak başvurular 24 Mayıs 2026'da sona erecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak müjdeyi verdi: GSB 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı süreci resmen başlıyor. Taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılacak alımlarda yazılı ve sözlü sınav şartı aranmayacak. Peki, GSB personel alımı başvuruları ne zaman? Hangi kadrolara alım yapılacak? İşte 2026 GSB personel alımına dair tüm detaylar...
Gençlik ve Spor Bakanlığı hangi unvanlarda alım yapacak?
İlan kapsamında alınacak toplam 2.610 personelin pozisyon dağılımı şu şekilde:
- 150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (lisans mezunu, KPSS P3)
- 1.000 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (ön lisans mezunu, KPSS P93)
- 783 Destek Personeli - Temizlik (KPSS P94)
- 677 Destek Personeli - Bakım-Onarım (KPSS P94); elektrik tesisatçısı, sıhhi tesisatçı, iklimlendirme personeli, havuz suyu operatörü ve marangoz alt branşlarında
Tüm pozisyonlar taşra teşkilatında görevlendirme esasıyla il genelinde çalışma koşuluyla sunuluyor.
KPSS taban puanları nedir?
Başvuruda esas alınacak sınav 2024 yılı KPSS B grubudur. Pozisyona göre asgari puanlar:
- Lisans düzeyi koruma ve güvenlik görevlisi: P3 puanı ile en az 60 puan
- Ön lisans düzeyi koruma ve güvenlik görevlisi: P93 puanı ile en az 60 puan
- Destek personeli (temizlik ve bakım-onarım): P94 puanı ile en az 50 puan
Yerleştirme KPSS puanı esas alınarak yapılacak; eşit puan halinde mezuniyet tarihi önce olan, ardından doğum tarihi önce olan adaya öncelik verilecek.
Başvuru tarihleri ve nasıl yapılır?
Başvurular 18 Mayıs 2026 (00.00) - 24 Mayıs 2026 (17.00) tarihleri arasında yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Her aday yalnızca 1 pozisyon ve 1 il için başvuru yapabilecek. Başvuru tamamlandıktan sonra hiçbir bilgi değişikliği yapılamayacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ilanına genel başvuru şartları neler?
Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıdaki genel şartları taşıması zorunlu:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- 18 yaşını tamamlamış olmak
- SGK'dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak (dul-yetim aylığı hariç)
- 2024 KPSS B grubuna girmiş ve ilgili puan türünde asgari puanı almış olmak
- Herhangi bir kamu kurumundan görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak
- Halihazırda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak
- Sözleşme feshi nedeniyle görevden ayrılanlar için fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmiş olmak
- Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 24 saat vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak