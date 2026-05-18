Fikirtepe Konut Kurası ve Hak Sahipliği Sorgulama: Yeni Evler Ne Zaman Teslim Ediliyor?

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Emlak Konut eliyle Yeni Fikirtepe’de depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölümü daha tamamlandı. 25 bine yakın vatandaş, depreme dirençli konutlara yerleştiriliyor. Peki Fikirtepe Kentsel Dönüşüm konutları teslimi başladı mı, konutlar ne zaman verilecek? İşte Fikirtepe konut sorgulama ekranı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve teslimatların başladığını duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Kangrene dönmüştü, yıllardır çözülmeyeni çözdük.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’mız ve Emlak Konut eliyle Yeni Fikirtepe’de depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölümü daha tamamladık.” dedi.
Fikirtepe’de konutlar ne zaman teslim edilecek?
Bakan Kurum, “25 bine yakın vatandaşımızı afetlere dirençli konutlarımıza yerleştiriyoruz. Bugün itibarıyla teslimatlara başlıyoruz.” diyerek müjdeyi duyurdu.
Fikirtepe hak sahipleri konutları nereden öğrenilecek?
Teslimat sürecinin başlamasıyla birlikte tüm hak sahipleri gayrimenkul bilgilerine, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı web sitesi https://kdb.gov.tr/ üzerinden erişebilecek. Anahtar teslimleriyle ilgili süreci vatandaşlar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ofisleri üzerinden yürütebilecek.
Öte yandan, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2005 yılında 'Özel Proje Alanı' olarak belirlenen, 2007'de 'Kentsel Dönüşüm Alanı' ilan edilen ve 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 'Riskli Alan' statüsü kazanan Fikirtepe'de özel sektör girdiği projeleri bir türlü tamamlayamadı ve evleri yıkılan binlerce hak sahibi yıllarca mağduriyet yaşadı.
Plan iptalleri ve uzlaşmazlıklarla defalarca çıkmaza giren sürece 2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı el attı. Vatandaşın yıllarca süren mağduriyetine son vermek için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Emlak Konut GYO harekete geçti. Proje alanı yüzde 55'i sosyal donatı alanlarından oluşacak şekilde planlandı.