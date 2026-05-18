Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ve Beşiktaş’ta son dakika Sergen Yalçın kararı!

Ve Beşiktaş’ta son dakika Sergen Yalçın kararı!

14:5318/05/2026, Pazartesi
G: 18/05/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş'ta haftalardır kulislerde konuşulan o dev kriz, resmi ayrılıkla noktalandı. Siyah-beyazlı kulübün tarihinde hem futbolcu hem teknik adam olarak unutulmaz izler bırakan Sergen Yalçın yönetimle yaptığı son kritik zirvenin ardından görevine devam etmeme kararı aldı.

Sergen Yalçın ile kulübü arasındaki ayrılık resmileşme aşamasına geldi. Deneyimli teknik adamın, Nevzat Demir Tesisleri’nde yönetimle yaptığı kritik görüşmenin ardından görevine devam etmeme kararı aldığı öğrenildi.


Son haftalarda geleceği tartışma konusu olan Sergen Yalçın’ın, yönetimle bir araya gelerek sezon değerlendirmesi yaptığı belirtildi. Görüşmenin ardından tarafların ayrılık konusunda fikir birliğine vardığı iddia edildi.


Kritik toplantı sonrası karar çıktı

Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıda takımın sezon performansı, gelecek planlaması ve yeni sezon hedeflerinin masaya yatırıldığı ifade edildi.

Yapılan görüşmenin ardından Sergen Yalçın’ın görevini bırakma kararı aldı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.”


Sergen Yalçın’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."



Taraftarda büyük yankı uyandırdı

Ayrılık gelişmesi sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, taraftarlar deneyimli teknik adamın geleceğiyle ilgili yorumlarda bulunmaya başladı.


Sergen Yalçın’ın kariyerine hangi takımda devam edeceği ise şimdiden merak konusu oldu.


#Sergen Yalçın
#Serdal Adalı
#Beşiktaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara’da sürücülere kritik uyarı: Bu yollar trafiğe kapatılacak