Beşiktaş'ta haftalardır kulislerde konuşulan o dev kriz, resmi ayrılıkla noktalandı. Siyah-beyazlı kulübün tarihinde hem futbolcu hem teknik adam olarak unutulmaz izler bırakan Sergen Yalçın yönetimle yaptığı son kritik zirvenin ardından görevine devam etmeme kararı aldı.
Sergen Yalçın ile kulübü arasındaki ayrılık resmileşme aşamasına geldi. Deneyimli teknik adamın, Nevzat Demir Tesisleri’nde yönetimle yaptığı kritik görüşmenin ardından görevine devam etmeme kararı aldığı öğrenildi.
Son haftalarda geleceği tartışma konusu olan Sergen Yalçın’ın, yönetimle bir araya gelerek sezon değerlendirmesi yaptığı belirtildi. Görüşmenin ardından tarafların ayrılık konusunda fikir birliğine vardığı iddia edildi.
Kritik toplantı sonrası karar çıktı
Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıda takımın sezon performansı, gelecek planlaması ve yeni sezon hedeflerinin masaya yatırıldığı ifade edildi.
Yapılan görüşmenin ardından Sergen Yalçın’ın görevini bırakma kararı aldı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 18.05.2026 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.”
Sergen Yalçın’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Taraftarda büyük yankı uyandırdı
Ayrılık gelişmesi sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, taraftarlar deneyimli teknik adamın geleceğiyle ilgili yorumlarda bulunmaya başladı.
Sergen Yalçın’ın kariyerine hangi takımda devam edeceği ise şimdiden merak konusu oldu.