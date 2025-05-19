19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs Pazartesi günü, resmi tatil kapsamında yer alıyor. Resmi tatil nedeniyle birçok kamu, kurum ve kuruluşları bu özel günde hizmet vermeyecek. Peki 19 Mayıs'ta marketler açık mı? 19 Mayıs tarihinde AVM'ler kaçta açılıyor, kapanıyor?
19 Mayıs’ta kutlanan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında birçok kamu kurumu kapalı olurken, vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yerlerin durumunu merak ediyor. Özellikle market ve alışveriş merkezi (AVM) çalışma saatleri araştırılıyor. İşte 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü market ve AVM’lerin çalışma düzeniyle ilgili merak edilen detaylar…
19 Mayıs 2025'te Marketler Açık mı?
19 Mayıs, Türkiye genelinde resmî tatil kapsamına giren önemli günlerden biridir. Kamu kurumları kapalı olurken, temel ihtiyaçların karşılanabilmesi adına zincir marketler genellikle açık oluyor. Önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında A101, BİM, ŞOK, Migros ve Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin 19 Mayıs Pazartesi günü de açık olması bekleniyor. Çalışma saatlerinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Hangi Market Kaçta Açılıyor ve Kapanıyor?
A101
A101 mağazaları, haftanın 7 günü sabah 09.00'da açılıp akşam 21.00'e kadar hizmet veriyor.
BİM
BİM şubeleri, haftanın tüm günlerinde kesintisiz hizmet veriyor. 09.00 - 21.00 saatleri arasında mağazalarını halka açık tutuyor.
ŞOK
ŞOK marketler, 7/24 sabah 09.00'da açılıyor ve akşam 21.00'e kadar müşterilere hizmet veriyor.
Tarım Kredi Kooperatif
Tarım Kredi Kooperatif marketleri, 09.00-21.00 saatleri arasında tüm Türkiye genelinde hizmet sunmayı sürdürüyor.
19 Mayıs'ta AMV'ler açık mı?
Alışveriş merkezleri (AVM) genellikle tatil günlerinde normal saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor. Bölgelere göre çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Gitmeden önce, AVM'nin web sitesinden ya da müşteri hizmetlerinden çalışma saatlerini teyit etmeniz öneriliyor.