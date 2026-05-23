Süper Lig yolunda son viraj: Esenler Erokspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Esenler Erokspor-Çorum FK maçı için geri sayım sona erdi. Trendyol 1. Lig play-off finalinde Süper Lig’e yükselecek son takım belli olurken, futbolseverler “Esenler Erokspor-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusuna yanıt arıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak kritik mücadelede kazanan ekip, Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler’in ardından Süper Lig bileti alan üçüncü takım olacak. TRT Spor’dan canlı yayınlanacak final karşılaşmasında normal sürede eşitlik bozulmazsa uzatma ve penaltı atışlarına gidilecek.
Trendyol 1. Lig play-off finalinde Süper Lig’e yükselecek üçüncü ve son takım belli oluyor. İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK, 24 Mayıs 2026 Pazar günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda karşılaşacak.
Saat 19.00’da başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak finalde eşitlik bozulmazsa uzatma dakikalarına geçilecek. Skorun değişmemesi halinde Süper Lig bileti seri penaltı atışlarıyla sahibini bulacak.
Play-off finaline nasıl geldiler?
Trendyol 1. Lig’de sezonu ilk iki sırada tamamlayan Erzurumspor FK ile Amed Sportif Faaliyetler doğrudan Süper Lig’e yükseldi. Son kontenjan için ise play-off etabı oynandı.
Final öncesinde iki takımın play-off süreci şöyle gelişti:
Esenler Erokspor, ligi üçüncü sırada tamamlayarak doğrudan finale yükseldi.
Arca Çorum FK, normal sezonu dördüncü sırada bitirdi.
Çorum temsilcisi play-off ilk turunda Ankara Keçiörengücü’nü eledi.
İkinci turda ise Bodrum FK’yi saf dışı bırakarak finale yükseldi.
Final maçının hakemi açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan görevlendirmeye göre final karşılaşmasını hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Karşılaşmada:
Yardımcı hakem olarak Süleyman Özay ve Candaş Elbil,
Dördüncü hakem olarak Oğuzhan Aksu,
Yedek yardımcı hakem olarak ise Anıl Usta görev yapacak.
Süper Lig’in son bileti sahibini bulacak
Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK arasında oynanacak mücadeleyi kazanan takım, Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler'in ardından Trendyol Süper Lig'e yükselen üçüncü ekip olacak.