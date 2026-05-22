Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde karşılaşabileceği muhtemel rakipler netleşti. Celtic, Olympiakos, Anderlecht ve Braga gibi Avrupa’nın dikkat çeken kulüpleri siyah-beyazlıların olası rakipleri arasında yer aldı. Ziraat Türkiye Kupası’nı Trabzonspor’un kazanmasının ardından Avrupa Ligi 2. ön eleme turuna kalacak olan Beşiktaş’ın hangi takımla eşleşeceği futbolseverler tarafından merak edilirken, kura sürecinin ardından siyah-beyazlı ekibin Avrupa’daki yol haritası netleşecek.

Beşiktaş Avrupa Ligi’nde 2. ön eleme turuna çıkacak: İşte olası rakipler

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek Beşiktaş’ın karşılaşabileceği takımlar şu şekilde sıralandı:

Braga

FC Copenhagen

Ferencváros

Karabağ

Maccabi Tel Aviv

Anderlecht

Olympiakos

Rangers

Viktoria Plzen

Celtic

Midtjylland

Pafos

