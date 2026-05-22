Beşiktaş’ın Avrupa’daki muhtemel rakipleri belli oldu

23:27 22/05/2026, Cuma
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde karşılaşabileceği muhtemel rakipler netleşti. Celtic, Olympiakos, Anderlecht ve Braga gibi Avrupa’nın dikkat çeken kulüpleri siyah-beyazlıların olası rakipleri arasında yer aldı. Ziraat Türkiye Kupası’nı Trabzonspor’un kazanmasının ardından Avrupa Ligi 2. ön eleme turuna kalacak olan Beşiktaş’ın hangi takımla eşleşeceği futbolseverler tarafından merak edilirken, kura sürecinin ardından siyah-beyazlı ekibin Avrupa’daki yol haritası netleşecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek Beşiktaş’ın karşılaşabileceği takımlar şu şekilde sıralandı:


  • Braga
  • FC Copenhagen
  • Ferencváros
  • Karabağ
  • Maccabi Tel Aviv
  • Anderlecht
  • Olympiakos
  • Rangers
  • Viktoria Plzen
  • Celtic
  • Midtjylland
  • Pafos



Avrupa mesaisi kura çekimiyle netleşecek


Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, UEFA tarafından gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından kesinleşecek.


Siyah-beyazlılar sezonun ilk maçını 23 Temmuz'da oynayacak. Turun rövanş maçı ise 30 Temmuz'da oynanacak. Kupa çekimi 17 Haziran tarihinde gerçekleşecek. 


Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki yol haritası da kura sonucuna göre şekillenecek.

