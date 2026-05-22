Taşacak Bu Deniz Adil ölecek mi? Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrılıyor mu, yeni sezonda yok mu?

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyada gündem oldu. Fragmanda Adil’in vurulduğu sahneler izleyicileri derinden etkilerken, “Adil öldü” sözleri sonrası gözler başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe’ye çevrildi. Dizinin takipçileri şimdi karakterin akıbetini merak ediyor.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin 29. bölüm fragmanı izleyenleri duygulandırdı. Adil karakterinin vurulduğu anların ekrana gelmesi sonrası seyirciler, Ulaş Tuna Astepe’nin diziden ayrılıp ayrılmayacağını araştırmaya başladı.
TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNDE ADİL ÖLECEK Mİ? ULAŞ TUNA ASTEPE, DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'in kaleme aldığı Taşacak Bu Deniz dizisinin 29. bölüm fragmanındaki gelişmeler izleyenleri korkuttu. Eleni'yi Gürcistan'dan kurtarabilmek için plan tasarlayan Adil, Behçet ile beraber Esme'yi Şerif'e verecekken bota atlayarak Eleniye ulaşmaya çalışır. Ancak, sahne sırasında beklenmedik bir hamle gelişir. Adil'in bot'a tırmanmaya çalıştığını fark eden Gökhan, Adil gözünü kırpmadan Adil'i vurur. Bir anda kanlar içinde kalan denizde Adil'in vurulduğunu gören Esme ise feryat figan ağlayarak ortalığı inletir.
Öte yandan Behçet'in Şerif'e 'Adil öldü' demesi ile birlikte Eleni bir yandan Fadime diğer yandan ağlama krizine girer. Adil'in vurulduğu anın öne çıktığı fragmanda Adil'in akıbetinin ne olacağı merak edildi. Taşacak Bu Deniz dizisinin kilit karakterlerinden olan Adil rolüyle ekrana gelen Ulaş Tuna Astepe'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı ise dizinin sıkı takipçileri arasında yakından mercek altına alındı.