Akaryakıt fiyatlarında tablo değişti: Motorine indirim! 22 Mayıs 2026 motorin, benzin fiyatı ne kadar?

10:2422/05/2026, Cuma
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle pompaya yansıyan değişimler sürerken, motorine gelen zammın ardından bu kez indirim beklentisi öne çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden araştırılmaya başlandı.

22 Mayıs 2026 Cuma günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni gelişmeler yaşandı. Motorine yapılan son zammın ardından gelen indirim haberi sürücülerde heyecan yarattı. Küresel piyasalardaki petrol fiyatları ve kur hareketleri nedeniyle pompada fiyat değişimleri yakından takip ediliyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, uluslararası piyasalardaki hareketlilik pompa fiyatlarında hızlı değişimlere neden oluyor. 21 Mayıs Perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,82 TL seviyesinde bir fiyat artışı gerçekleşti. Küresel piyasalarda brent petrolün varil fiyatının gerilemesiyle birlikte, 21 Mayıs Perşembe'yi 22 Mayıs Cuma'ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatında 2,35 TL'lik indirim geldi.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 65.03 TL

Motorin: 67.02 TL

LPG: 33.89 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 64.88 TL

Motorin: 66.9 TL

LPG: 33.29 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 66.00 TL

Motorin: 68.14 TL

LPG: 33.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 66.28 TL

Motorin: 68.42 TL

LPG: 33.69 TL

