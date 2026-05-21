Mansur Yavaş'tan mutlak butlan sonrası 'kongre' çağrısı: Hukuk kararı yok sayılmaz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından açıklama yaptı.

Yavaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili mutlak butlan kararı verilmiş olmasının, Türkiye’de hukukun, demokrasinin ve millet iradesinin ağır bir baskı altında bırakıldığının en açık göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Açıklamasında, en dikkat çekici ve vahim noktalardan birinin, ceza davaları henüz sonuçlanmamışken mahkemenin fiilen “seçime hile karıştırıldığı” yönünde bir kanaat ortaya koyması olduğunu ifade eden Yavaş, bunun ceza mahkemesinin yerine geçerek hüküm tesis etmesi anlamına geldiğini savundu.

Hukuk devletinde hiçbir kişi ya da kurumun, kesinleşmemiş bir yargılama sürecinin yerine geçemeyeceğini söyledi.

Kongre çağrısı yaptı: Süreç demokratik teamüller içerisinde işletilsin

Yavaş, Anayasa’nın 79. maddesinin açık olduğunu belirterek, seçimlerin yönetimi ve denetiminin Yüksek Seçim Kurulu’nun yetkisinde bulunduğunu ve YSK kararlarının kesin olduğunu kaydetti.

Seçim süreçlerinin yönetimi ve siyasi partilerin kongre iradesi konusunda yetkinin hangi kurumlarda olduğunun anayasada açıkça belirtildiğini ifade eden Yavaş, il ve ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerinin ortada olduğunu, bu sınırların aşılamayacağını dile getirdi.

Ortada bir yargı kararı bulunduğunu ve hukuk devletinde hiçbir kararın yok sayılamayacağını belirten Yavaş, ancak hukuki süreçlerin siyasi partileri zayıflatmanın, bölmenin ya da tasfiye etmenin aracı hâline getirilemeyeceğini ifade etti.

Yavaş, amacın Cumhuriyet Halk Partisi’ni kendi içinde tartışmaların içine çekmek, birlik duygusunu zedelemek ve Türkiye’nin ana muhalefetini etkisiz hâle getirmek olduğunu öne sürdü.

Böyle bir sürecin Türkiye’ye hiçbir faydası olmadığını belirten Yavaş, bunun toplumsal kutuplaşmayı derinleştireceğini, siyasete olan güveni zayıflatacağını ve yalnızca iktidarın lehine sonuçlar doğuracağını savundu.

Yavaş, yapılması gerekenin gerilimi büyütmek değil, aklıselimle hareket ederek partinin kendi iradesiyle 1-2 ay içerisinde kongre kararı alacağını açıklaması ve sürecin demokratik teamüller içerisinde işletilmesi olduğunu söyledi.

"Birliğe zarar verecek söylemlerden kaçınılmalı"

Bu sürecin birlik ve beraberlik içerisinde, sükûnetle atlatılmasının, kendilerine umut bağlayan milyonlarca insana karşı en büyük sorumluluk olduğunu ifade eden Yavaş, kendisi dahil hiç kimsenin bu sorumluluktan kaçamayacağını belirtti.

Açıklamasında, birlik ve beraberliğe zarar verecek tutum ve söylemlerden özellikle kaçınılması gerektiğini vurgulayan Yavaş, aksi takdirde bu kararları alanlar ve tartışmaları büyütmek isteyenlerin amaçlarına ulaşmış olacağını ifade etti.

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal tablonun ortada olduğunu kaydeden Yavaş, iktidarın önümüzdeki dönemde baskın seçim dahil her türlü siyasi hamleyi gündeme getirme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu savundu.

Yavaş, bugün ihtiyaç duyulan şeyin yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi içinde kenetlenmesi olmadığını belirterek, Türkiye’de demokrasiye, hukuka ve millet iradesine inanan tüm muhalefet kesimlerinin ortak akıl ve ortak vicdanda bir araya gelmesi gerektiğini ifade etti.

