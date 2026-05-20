ÖGG sınav sonuçları 2026 için tarih netleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 120. Dönem Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı güne odaklandı. Peki ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç sorgulama ekranına nasıl girilecek? İşte EGM’nin yayımladığı takvim ve sonuç ekranına ilişkin tüm detaylar.

1 /4 Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 120. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavının sonuç tarihi açıklandı. 3 Mayıs 2026’da sınava giren adaylar, ÖGG sınav sonuçlarını EGM’nin online işlemler sistemi üzerinden sorgulayabilecek.



2 /4 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 120. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavının ardından adayların sonuç heyecanı devam ediyor. 3 Mayıs 2026 tarihinde yapılan sınav sonrası gözler, ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

EGM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları 22 Mayıs 2026 Cuma günü ilan edilecek.

3 /4 ÖGG sonuçları nereden öğrenilecek?

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün online işlemler sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar sonuç sorgulama ekranına;

T.C. kimlik numarası Güvenlik kodu

bilgileriyle giriş yaparak ulaşabilecek.

Sonuçların, EGM’nin resmi internet sitesi ve online işlemler sayfası üzerinden duyurulması bekleniyor.