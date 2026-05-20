Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ÖGG sınavına girenler dikkat: Sonuçlar bu tarihte açıklanacak

ÖGG sınavına girenler dikkat: Sonuçlar bu tarihte açıklanacak

22:1020/05/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

ÖGG sınav sonuçları 2026 için tarih netleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 120. Dönem Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı güne odaklandı. Peki ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç sorgulama ekranına nasıl girilecek? İşte EGM’nin yayımladığı takvim ve sonuç ekranına ilişkin tüm detaylar.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 120. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavının sonuç tarihi açıklandı. 3 Mayıs 2026’da sınava giren adaylar, ÖGG sınav sonuçlarını EGM’nin online işlemler sistemi üzerinden sorgulayabilecek.


ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?


Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 120. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavının ardından adayların sonuç heyecanı devam ediyor. 3 Mayıs 2026 tarihinde yapılan sınav sonrası gözler, ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.


EGM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları 22 Mayıs 2026 Cuma günü ilan edilecek.

ÖGG sonuçları nereden öğrenilecek?


ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün online işlemler sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar sonuç sorgulama ekranına;


T.C. kimlik numarası

Güvenlik kodu


bilgileriyle giriş yaparak ulaşabilecek.


Sonuçların, EGM’nin resmi internet sitesi ve online işlemler sayfası üzerinden duyurulması bekleniyor.

120. dönem ÖGG sınavında süreç nasıl işleyecek?


Özel Güvenlik 120. Temel Eğitim ve 96. Yenileme Eğitimi sınavına katılan adaylar için sonuçların açıklanmasının ardından itiraz ve değerlendirme süreci de EGM’nin yayımladığı sınav takvimine göre yürütülecek.


Adaylar, resmi duyuruları Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı üzerinden takip edebilecek.

#özel güvenlik sınavı
#ögg sınavı
#ögg sınav sonuçları
#emniyet genel müdürlüğü
#egm
#özel güvenlik temel eğitim
#özel güvenlik yenileme eğitimi
#96 yenileme eğitimi
#120 dönem özel güvenlik
#sınav sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yaz tatili için geri sayım başladı: Karneler hangi gün verilecek? İşte 2026 tatil takvimi