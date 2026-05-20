Arefe Günü Oruç Tutmanın Sevabı ve Fazileti Nelerdir? Peygamber Efendimiz’in Arefe Günü Orucu İle İlgili Hadisleri

16:38 20/05/2026, Çarşamba
Arefe, haccın en önemli farzı olan vakfenin yapıldığı yerin (Arafat) diğer adıdır.
Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan Arefe günü, İslam dünyasında ibadetlerin ve duaların zirveye ulaştığı, özellikle tutulan oruçla taçlandırılan mübarek bir zaman dilimidir. Dini günler takvimine göre arefe günü, 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk geliyor. İşte arefe günü oruç tutmanın fazileti konusunda Peygamberimiz’in (s.a.v) hadisi şerifi.

Kurban Bayramı'nın hemen öncesine denk gelen bu özel günde nefsini oruçla terbiye eden Müslümanlar, hem Ramazan ayının manevi iklimini yeniden hatırlar hem de duaların kabul olduğu müjdelenen bu saatleri ibadetle geçirerek bayram coşkusuna tertemiz bir başlangıç yapmayı amaçlar. İşte arefe günü tutulan orucun fazileti hakkında detaylar.

Zilhicce ayında ve Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına keffâret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur. (Ebû Dâvûd, Savm, 63 [2440]; İbn Mâce, Sıyâm, 40 [1732])

Arefe günü yapılacak dua ve zikirler

Mübarek geceleri idrak eden mümin bu gecelerde nafile veya kaza namazı kılar, Allah’ı tesbih eder, Kur’ân okur, dua ve niyazda bulunur.

Peygamberimiz (s.a.s.); “Duaların en faziletlisi, arefe günü yapılan duadır. Ben ve benden önceki peygamberlerin söyledikleri en faziletli söz,

Okunuşu: “Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr.” Anlamı: “Allah’tan başka ilâh yoktur, O tektir, O’nun ortağı yoktur, mülk O’nundur, hamd O’na aittir. O, her şeye kâdirdir” sözüdür buyurmuştur. (Tirmizî, De’avât, 126)

