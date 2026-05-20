Malatya'da yarın okullar tatil mi? 21 Mayıs'ta Malatya'da okullar tatil edildi mi? AÇIKLAMA GELDİ

Sabah saatlerinde meydana gelen deprem Malatya’da endişeye yol açtı. AFAD, merkez üssü Battalgazi olan depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıkladı. Saat 09.00’da kaydedilen deprem yalnızca Malatya’da değil, çevre illerde de hissedildi. İlk anlarda vatandaşların panikle açık alanlara yöneldiği görüldü. Veliler ve öğrenciler yarın Malatya'da okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.
MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamayla 20 Mayıs Çarşamba günü eğitimi bir günlük ara verildi.
MALATYA'DA DEPREM
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.00'da gerçekleşen depremin derinliği 7.03 km olarak kaydedildi.
Malatya'daki bu deprem Kahramanmaraş ve Diyarbakır gibi çevre ilçelerde de hissedildi.
OLUMSUZ DURUM YOK
AFAD tarafından, Malatya'daki 5.6'lık depremin ardından yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada olumsuz bir durumun olmadığına dikkat çekildi. AFAD'ın açıklaması şu şekilde oldu:
Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.