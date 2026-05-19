Bitcoin ne kadar düştü mü yükseldi mi?

Bitcoin, önceki günlerde 79.000 dolar seviyelerine kadar yükseldikten sonra keskin bir geri çekilme yaşadı. 76,819 dolar seviyesi, teknik analistler tarafından önemli bir destek noktası olarak izleniyordu. Bu seviyenin kırılması, Bitcoin’in daha düşük seviyelere doğru hareket edebileceği konusunda endişeleri artırdı.

Bitcoin (BTC), spot ETF'lerden süren çıkışlar ve beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verilerinin yatırımcıların riskli varlıklara olan iştahını azaltmasıyla baskı altında kalmaya devam etti. Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 6 değer kaybeden Bitcoin şu sıralar 76,819 dolar civarında işlem görüyor. Piyasadaki zayıf görünümün, geçen hafta açıklanan güçlü ABD enflasyon ve perakende satış verilerinin ardından derinleştiği kaydedildi. Verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasında daha şahin bir duruş sergileyebileceğine yönelik beklentileri artırdığı aktarıldı.

Artan enflasyon baskısının dolar endeksini ve ABD tahvil faizlerini yukarı taşımasının, kripto paralar gibi riskli varlıklar üzerinde ek baskı oluşturduğu ifade edildi. Yükselen faiz beklentilerinin piyasa likiditesini azaltırken yatırımcıların daha güvenli ve getirili araçlara yönelmesine neden olduğu, bunun da Bitcoin gibi spekülatif varlıklara olan talebi sınırladığı belirtildi.

CoinGlass verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF'lerinden geçen hafta yaklaşık 1 milyar dolarlık net çıkış yaşandı. Bu rakamın, ocak ayı sonundan bu yana görülen en büyük haftalık çıkış olduğu bildirildi. ETF tarafındaki para çıkışlarının, daha önce Bitcoin'in yükselişini destekleyen güçlü kurumsal talepte yavaşlamaya işaret ettiği ifade edildi. Analistler, ETF çıkışlarının devam etmesi halinde piyasadaki aşağı yönlü baskının artabileceği değerlendirmesinde bulundu.



