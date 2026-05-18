İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalarda bulundu. "Türkiye’ye bir düşman devlet olarak muamele etmeye başlamalıyız" diyen Zohar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da küstahça tehdit etti. "Erdoğan İsrail’e geleceğini ve fethetmek için bir ordu kuracağını söylüyor; bunu deneyebilirler.” diyen Zohar, “Aynısını düşünen İranlılar vardı ve bakın şimdi hepsi nerde. Türkler de aynısını düşünüyorsa çok daha kötü bir duruma düşecekler.” ifadelerini kullandı.
Terör devleti İsrail'in bölgedeki barbarlığına karşı çıkan ve her fırsatta Gazze'deki soykırımı dünyaya haykıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha işgalcilerin hedefi haline geldi.
Yaşananlar sıcaklığını korurken; İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, katıldığı bir televizyon programında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili küstahça ifadeler kullandı ve tehditler savurdu.
"Türkiye'ye düşman olarak muamele etmeliyiz"
"Türkler, İran'dan daha kötü bir duruma düşecek"
Hezeyanlarını 'Gazze' ile sürdürdü: 'En ahlaklı orduyuz'
Gazze'de 80 bini aşkın masumu katleden terör devletinin 'masumlara zarar vermediğini' iddia eden Zohar, "Türkiye bizi Filistinlilere zulmeden işgalciler gibi göstermeye çalışıyor ama bu yanlış. Dünyanın en ahlaklı ordusuna sahibiz." ifadelerini kullandı.