Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail'in Kültür Bakanı'ndan Türkiye'ye küstah tehdit: Düşman olarak muamele etmeliyiz

İsrail'in Kültür Bakanı'ndan Türkiye'ye küstah tehdit: Düşman olarak muamele etmeliyiz

22:5518/05/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türkiye'ye tehditler savuran İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar.
Türkiye'ye tehditler savuran İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar.

İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalarda bulundu. "Türkiye’ye bir düşman devlet olarak muamele etmeye başlamalıyız" diyen Zohar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da küstahça tehdit etti. "Erdoğan İsrail’e geleceğini ve fethetmek için bir ordu kuracağını söylüyor; bunu deneyebilirler.” diyen Zohar, “Aynısını düşünen İranlılar vardı ve bakın şimdi hepsi nerde. Türkler de aynısını düşünüyorsa çok daha kötü bir duruma düşecekler.” ifadelerini kullandı.

Terör devleti İsrail'in bölgedeki barbarlığına karşı çıkan ve her fırsatta Gazze'deki soykırımı dünyaya haykıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha işgalcilerin hedefi haline geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha bugün Sumud filosuna saldıran İsrail'in faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğini vurgulayıp,
"İsrail'in bu korsanlığını ve haydutluğunu en sert şekilde lanetliyorum.
" dedi.

Yaşananlar sıcaklığını korurken; İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, katıldığı bir televizyon programında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili küstahça ifadeler kullandı ve tehditler savurdu.

"Türkiye'ye düşman olarak muamele etmeliyiz"

"Türkiye’ye bir düşman devlet olarak muamele etmeye başlamalıyız."
diyen Zohar,
"Türkiye bizimle savaş yolunu seçerse, şüphesiz çok ağır bir bedel ödeyecek. İsrail kendini savunmayı ve kendisine zarar verenlere zarar vermeyi biliyor.
" diye konuştu.

"Türkler, İran'dan daha kötü bir duruma düşecek"

Türkiye'nin kendileriyle savaşması durumunda çok ağır bedel ödeyeceğini öne süren işgalci Bakan,
"Erdoğan İsrail’e geleceğini ve fethetmek için bir ordu kuracağını söylüyor; bunu deneyebilirler. Aynısını düşünen İranlılar vardı ve bakın şimdi hepsi nerde. Türkler de aynısını düşünüyorsa çok daha kötü bir duruma düşecekler."
dedi.

Hezeyanlarını 'Gazze' ile sürdürdü: 'En ahlaklı orduyuz'

Gazze'de 80 bini aşkın masumu katleden terör devletinin 'masumlara zarar vermediğini' iddia eden Zohar, "Türkiye bizi Filistinlilere zulmeden işgalciler gibi göstermeye çalışıyor ama bu yanlış. Dünyanın en ahlaklı ordusuna sahibiz." ifadelerini kullandı.



#İsrail
#Türkiye
#Miki zohar
#Kültür Bakanı
#İran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DİYANET 1.128 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK: Koruma, güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli kadro dağılımı ve başvuru şartları belli oldu