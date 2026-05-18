İOKBS 2026 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bursluluk sınavında puanlar nasıl hesaplanacak? Detaylar belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2026 İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. 26 Nisan’da yapılan sınava katılan öğrenciler, sonuçlarını MEB’in resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.

İOKBS 2026 sonuçları için gözler MEB’de

2026 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

Sınava; resmi ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri katıldı.

MEB takvimine göre İOKBS 2026 sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.

İOKBS sonuçları nasıl öğrenilecek?

İOKBS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkezi sınavlar sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak. Aday öğrenciler, T.C. kimlik numarası bilgileriyle sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Sonuç belgesinde öğrencilerin sınav puanları ve değerlendirme bilgileri yer alacak.

Sınavda 80 soru soruldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sınavda tüm sınıf seviyeleri için:

80 çoktan seçmeli soru yöneltildi

Sınav süresi 100 dakika olarak uygulandı

Dört yanlış cevap, bir doğru cevabı götürmedi

Her testte yanlış cevap sayısının üçte biri doğru cevaplardan çıkarıldı

Bu hesaplama sonucunda öğrencilerin ham puanları ve standart puanları oluşturulacak.

İOKBS puanı nasıl hesaplanıyor?

MEB’in yayımladığı değerlendirme esaslarına göre İOKBS puanı şu aşamalarla belirleniyor:

Öğrencilerin cevap kağıtları optik okuyucu ile değerlendiriliyor

Her test için doğru ve yanlış cevap sayıları hesaplanıyor

Yanlış cevapların üçte biri doğru cevaplardan düşülüyor

Test ortalamaları ve standart sapmalar belirleniyor

Standart puanlar katsayılarla çarpılarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) oluşturuluyor

Ayrıca, cevap anahtarında hata tespit edilmesi durumunda soruların doğru seçenekleri esas alınarak değerlendirme yapılacağı belirtildi.

Burs ödemeleri ne zaman başlayacak?

Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin burs ödemeleri, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği kapsamında yapılacak.