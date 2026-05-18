Dev bankadan ons altın için dikkat çeken yeni tahmin

Altın fiyatlarında yükseliş beklentisi sürerken Goldman Sachs’tan dikkat çeken yeni bir tahmin geldi. Banka, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme politikaları, küresel enflasyon endişeleri ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle ons altının 5 bin 400 dolara ulaşabileceğini açıkladı. Fed’in olası faiz indirimlerinin de altın destekli ETF girişlerini artırabileceği belirtilirken, yatırımcıların gözü yeniden altın piyasasına çevrildi.
ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, merkez bankalarının artan talebi ve jeopolitik riskler nedeniyle altın fiyatlarına yönelik yükseliş beklentisini korudu. Banka, ons altının 2026 yıl sonuna kadar 5 bin 400 dolara ulaşabileceğini öngördü.
Goldman Sachs altın beklentisini korudu
ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, altın piyasasına ilişkin yayımladığı değerlendirmede ons altın için 2026 yıl sonu hedefini 5 bin 400 dolar seviyesinde tuttu. Banka, özellikle gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme stratejileri kapsamında altın alımlarını sürdürmesinin fiyatları desteklediğini belirtti.
Altının ons fiyatı bugün itibarıyla 4 bin 550 dolar seviyesinde işlem görüyor. Goldman Sachs’ın tahmini, mevcut seviyeye göre yaklaşık yüzde 18,6’lık yükseliş beklentisine işaret ediyor.
Merkez bankalarının altın talebi öne çıktı
Goldman Sachs analistleri Lina Thomas ve Daan Struyven tarafından hazırlanan analizde, merkez bankalarının yıl boyunca güçlü alım eğilimini sürdüreceği ifade edildi. Banka, 2026 boyunca merkez bankalarının aylık ortalama 60 ton altın alımı gerçekleştireceğini tahmin etti.
Analizde öne çıkan başlıklar şöyle:
- Gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi sürüyor.
- Jeopolitik gerilimler ve küresel enflasyon endişeleri altın talebini destekliyor.
- Dolar varlıklarına yönelik temkinli yaklaşım güvenli liman talebini artırıyor.
- Fed’in faiz indirimlerinin altın destekli ETF girişlerini hızlandırabileceği değerlendiriliyor.
Fed beklentisi ve jeopolitik riskler etkili oldu
Goldman Sachs’ın baz senaryosunda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplam 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağı öngörüldü. Banka, faiz indirimlerinin devam etmesi halinde altın destekli ETF’lere girişlerin artabileceğini ve bunun fiyatlara ek destek sağlayabileceğini belirtti.
Analizde ayrıca Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ile küresel piyasalardaki belirsizliklerin altının “güvenli liman” özelliğini güçlendirdiği vurgulandı.
Goldman Sachs, jeopolitik risklerin derinleşmesi veya yatırımcıların dolar varlıklarından daha hızlı çıkış yapması durumunda altın fiyatlarının mevcut tahminlerin de üzerine çıkabileceğine dikkat çekti.
Dünya Altın Konseyi verileri dikkat çekti
Dünya Altın Konseyi verilerine göre, 2026’nın ilk çeyreğinde merkez bankaları toplam 244 ton net altın alımı yaptı. Aynı dönemde küresel altın talebi yıllık bazda yüzde 2 artarak 1.231 tona ulaştı.
Verilerde, altın destekli ETF’lere yönelik girişlerin de sürdüğü belirtildi. Analistler, yüksek enflasyon, jeopolitik belirsizlikler ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme politikalarının devam etmesi halinde altının orta ve uzun vadede güçlü görünümünü koruyabileceğini değerlendiriyor.