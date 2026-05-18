Dev bankadan ons altın için dikkat çeken yeni tahmin

Goldman Sachs altın beklentisini korudu





ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, altın piyasasına ilişkin yayımladığı değerlendirmede ons altın için 2026 yıl sonu hedefini 5 bin 400 dolar seviyesinde tuttu. Banka, özellikle gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme stratejileri kapsamında altın alımlarını sürdürmesinin fiyatları desteklediğini belirtti.





Altının ons fiyatı bugün itibarıyla 4 bin 550 dolar seviyesinde işlem görüyor. Goldman Sachs’ın tahmini, mevcut seviyeye göre yaklaşık yüzde 18,6’lık yükseliş beklentisine işaret ediyor.



