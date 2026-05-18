Çalışanlara Mayıs müjdesi geldi! Mayıs ayı içerisinde üst üste gelecek resmî tatiller sayesinde sadece 2,5 gün izin alarak doya doya tatil planı yapabilirsiniz. Kültürel yerleri keşfedebilir, yaza merhaba diyebileceğin deniz rotalarına gidebilir, doğa ile iç içe vakit geçirebilirsiniz. Peki, Mayıs ayında hangi tarihler tatil olacak? İşte 16 gün tatil yapılabilecek tarihler...
2026 yılı mayıs ayında resmi tatillerin peş peşe gelmesi, çalışanlara uzun tatil planları için önemli fırsatlar sundu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı’nın aynı döneme denk gelmesi, kısa süreli izinlerle uzun tatil programları yapılabilmesini mümkün hale getirdi.
1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Cuma gününe denk gelmesiyle başlayan tatil zinciri asıl ay ortasında yakalanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı tatili birleşince ortaya inanılmaz bir sonuç çıkıyor.
Mayıs ayında hangi tarihlerde tatil yapılabilir?
1 Mayıs: 2026 yılında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü cuma gününe denk geliyor. Hiç izin almadan 3 günlük bir tatil yapabilirsin.
19 Mayıs: Bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı salı gününe denk geliyor. Sadece 18 Mayıs Pazartesi günü izin alarak 4 günlük güzel bir tatil planlayabilirsin.
Kurban Bayramı: Kurban Bayramı, 26 Mayıs Salı günü (arife) öğleden sonra başlayıp 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. 25 Mayıs Pazartesi tam gün ve 26 Mayıs Salı yarım gün izin alınarak, hafta sonuyla birlikte toplam 9 günlük bir tatil seni bekliyor.
ASIL BOMBA 16 MAYIS'TA PATLIYOR
Asıl uzun tatil planı Cumartesi gününe denk gelen 16 Mayıs ile başlıyor. 16 Mayıs Cumartesi gününden 31 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek olan o büyük maratonun kapısı burada aralanıyor.
TAKVİM NASIL İŞLİYOR?
16 Mayıs Cumartesi: Tatil başlangıcı.
17 Mayıs Pazar: Tatil devam ediyor.
18 Mayıs Pazartesi: (1. İzin Günü)
19 Mayıs Salı: RESMİ TATIL! (İzin kullanmanıza gerek yok)
20 Mayıs Çarşamba: (2. İzin Günü)
21 Mayıs Perşembe: (3. İzin Günü)
22 Mayıs Cuma: (4. İzin Günü)
23 Mayıs Cumartesi: Hafta sonu tatili.
24 Mayıs Pazar: Hafta sonu tatili.
Buraya kadar sadece 4 gün izin harcadınız ama şimdiden 9 gün tatil yaptınız!
25 Mayıs Pazartesi: (5. İzin Günü)
26 Mayıs Salı: (Yarım Gün İzin - 5,5'e tamamlıyoruz)
27 Mayıs Çarşamba: Tatil devam...
28, 29, 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde de bayramla birlikte tatilin tadını çıkarmaya devam ediyorsunuz. Pazar akşamı bittiğinde tam 16 günü devirmiş olacaksınız.