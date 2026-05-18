Karne günü yaklaşıyor! Yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB takvimine göre 2026 okulların kapanışı

1 /6 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimiyle birlikte, milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği tatil tarihleri netleşti. Eğitim yılının sonuna yaklaşırken "Okullar ne zaman kapanacak?" ve "Yaz tatili ne zaman?" soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte MEB 2025-2026 iş takvimi ve tatil tarihleri...

2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte sona erecektir. Bu tarih itibarıyla milyonlarca öğrenci için yaklaşık üç ay sürecek olan yaz tatili başlayacaktır.

2. DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erdi.

MEB 2025-2026 TAKVİMİ

2026 Ramazan Bayramı Tatili 19 Mart 2026 Perşembe arife (ikinci dönem ara tatili) 20 Mart 2026 Cuma bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili) 21 Mart 2026 Cumartesi bayramın 2. günü 22 Mart 2026 Pazar bayramın 3. günü







2026 Kurban Bayramı Tatili

26 Mayıs 2026 Salı arife (iş günü, yarım gün tatil) 27 Mayıs 2026 Çarşamba bayramın 1. günü (iş günü, tatil) 28 Mayıs 2026 Perşembe bayramın 2. günü (iş günü, tatil) 29 Mayıs 2026 Cuma bayramın 3. günü (iş günü, tatil) 30 Mayıs 2026 Cumartesi bayramın 4. günü