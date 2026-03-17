Çamaşır makinesinin temizlik açısından sunduğu derinlemesine etki, ayakkabıları bu şekilde yıkamanın mantıklı bir fikir gibi görünmesini sağlar. Ancak her ayakkabı çamaşır makinesinde yıkamak için uygun özelliğe sahip değildir. Sahip olduğunuz ayakkabının makinede yıkamaya uygun olduğunu öğrenseniz bile, temizlik sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için dikkat etmeniz gereken birkaç nokta bulunur.

SPOR AYAKKABISI ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YIKANIR MI?

Ayakkabılar günlük hayatta en sık ihtiyaç duyduğumuz ve tercih ettiğimiz giysiler arasında bulunuyor. Sürekli kirlenen, ezilen, büzülen ve renk değiştirebilen ayakkabılar; kullanıcıları tarafından çamaşır makinesinde yıkanmak isteniyor. Bu sebeple ayakkabının makinede kaç derecede yıkandığı ve sıkıldığı da merak konusu olmakta. Ayakkabılar makine içerisinde özel bir talimatı ve uyarısı bulunmadığı taktirde en uygun şekilde 30 derecede yıkanmalıdır. Bu yıkanma işlemi ise eğer makine uygun ise kısa program tercih edilerek gerçekleştirilmelidir.

BEZ, SÜET, SPOR AYAKKABI ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE KAÇ DERECEDE YIKANMALI?

Süet ayakkabının aksine spor ve bez ayakkabılar günlük hayatta genellikle her alanda tercih edilebilen ve daha fazla tahribata maruz kalarak kirlenebilen ayakkabılar olarak bilinmektedir. Bu sebeple özellikle açık renkli spor ve bez ayakkabılar ya da beyaz renkli olan bez ve spor ayakkabılar kullanıcıları tarafından çamaşır makinesinde yıkanmak istenmektedir. Bu durumda da çamaşır makinesinde spor ve bez ayakkabıların kaç derecede yıkanması gerektiği hakkında insanlar bilgi toplamak istemektedir. Spor ve bez ayakkabılar; ilk alındıkları zaman içerisinde eğer bir yıkama uyarısı barındırmıyor ise kısa program dahilinde tam olarak 30 derecede yıkanmalıdır. Süet ayakkabıların ise genellikle çamaşır makinesinde yıkanması tercih edilmemektedir. Süet ayakkabının temizlenmesinin en sağlıklı yolu kuru fırça ile mümkün olacaktır.

AYAKKABIYI ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE YIKARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kısa ve 30 derecelik bir programda çalıştırılmalıdır. Daha yüksek bir derece veya uzun bir program ayakkabıya zarar verecektir.

Ayakkabılar ile birlikte başka bir giyim parçası veya benzeri eşyanın yıkanmaması gerekmektedir.

Sneakerlar gibi ayakkabılar yıkanırken çamaşır makinesine atmadan önce bağcıkların çıkarılması önerilmektedir.

Eğer bağcıklar da kirliyse daha sonra elinizde yıkayarak temizleyebilirsiniz.

Çamaşır makinesinin haznesi orta boyutlardaysa, aynı anda maksimum iki çift ayakkabı yıkanabilir.

Basit bir çamaşır deterjanı tercih ederek ayakkabınızı yıkayabilirsiniz. Ek yumuşatıcılar ve benzeri ürünlerin ayakkabılarla kullanılmaması gerekmektedir.

Sıvı çamaşır deterjanı ideal seçenek olmakla birlikte toz deterjan da kullanılabilir.

Çamaşır makinesine atılmadan önce ayakkabılar üzerinde çamur kalıntıları gibi kirler varsa temizlenmelidir. Dökülebilen veya ıslak bir bez yardımıyla temizlenebilen kirler temizlenmelidir. Böylelikle çamaşır makinesi, başka türlü çıkmayacak kirlerin temizlenmesini sağlamaktadır.







