Trump'tan 'İran'ı yok etme' tehdidi: Yarın gece olabilir

Trump, düşen F-15 savaş uçağından kurtulan ancak İran topraklarında kalan iki mürettebatın kurtarılmasına ilişkin konuştu.

ABD Başkanı, uçağın kuma iniş yapabildiğini ve bu durumun operasyon için önemli bir avantaj sağladığını belirterek, üç helikopterin bölgeye sevk edildiğini söyledi. Helikopterlerin operasyon sırasında büyük fayda sağladığını ifade etti.

"İnanılmaz bir başarı"

Helikopterlerin pervane ve motorlarının çok kötü durumda olduğunu belirten ABD Başkanı, bu araçların yeniden inşa edildiğini ve bunun inanılmaz bir başarı olduğunu dile getirdi.

Ayrıca helikopterlerin uçaktan parça parça indirilip yeniden kurulmasının 10 dakikadan daha kısa bir sürede gerçekleştirildiğini belirtti. Normalde başkaları için yaklaşık 5 gün sürebilecek bir işlemin 10 dakika içinde tamamlandığını vurguladı.

Askerlerin aldığı riskin göz ardı edilemeyeceğini söyleyen ABD Başkanı, zeminin kumlu ve elverişsiz olduğunu, bu nedenle kalkışın mümkün olmayabileceğini düşündüklerini ifade etti. Buranın bir pist değil, bir çiftlik olduğunu ancak buna rağmen operasyonu başarıyla tamamladıklarını dile getirdi.

Elbette bir kaçış planlarının da bulunduğunu belirten ABD Başkanı, düşman topraklarının tam ortasında ve İran’ın en tehlikeli bölgelerinden birinde olduklarını söyledi. Kaçış planı açısından pist bulunmaması ve zeminin sağlam olmamasının kendilerini ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

“Sızıntıyı yapanı bulacağız”

ABD Başkanı, mürettebattan bir kişinin kurtarıldığı ancak diğerinin İran topraklarında kaldığına dair bilginin basına sızdırıldığını belirterek bu duruma tepki gösterdi.

Trump, sızıntıyı yapan kişinin bulunacağını söyleyerek, bir askeri kurtardıklarını ancak diğerinin kayıp olduğunu bildiklerini ifade etti. Bu bilgiyi sızdıran basın kuruluşunun ulusal güvenlik birimleri tarafından ziyaret edileceğini ve bazı kişilerin hapse girebileceğini söyledi.

Sızıntı nedeniyle İran’ın bir anda kendi topraklarında hayatta kalmaya çalışan bir pilot olduğunu öğrendiğini belirten Trump, bir pilotu kurtardıklarının ancak diğerini kurtaramadıklarının da açığa çıktığını ifade etti.

İran’ın pilotu yakalayana büyük ödül vadettiğini belirten Trump, sızıntıyı yapan kişinin hapse gireceğini söyledi. Ayrıca bu bilginin, pilotu arayan yüzlerce kişiyi de büyük bir tehlikenin içine attığını dile getirdi.

"İran'ı yok etme tehdidi: Yarın gece olabilir"

ABD Başkanı ayrıca, “Tüm ülke bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir.” ifadelerini kullandı.

İran’da rejim karşıtı protestolara da değinen Trump, İran yönetiminin protesto edenleri vurmakla tehdit ettiğini söyledi. İki arkadaşıyla birlikte idam edilen bir güreşçiden söz ederek, onların sadece özgürlük istediklerini ifade etti. Yaklaşık 45 bin kişinin idam edildiğini belirten Trump, “Eğer ‘evden çıkarsanız sizi vuracağız’ denirse, insanlar evlerinde kalır.” dedi.

Trump, sivil altyapıyı hedef alma hususunda endişeli değil

İran'ın sivil altyapısını hedef almanın Cenevre Sözleşmesi'ne aykırı olup olmadığı yönündeki bir soruya yanıt veren Trump, bu konuda endişeli olmadığını söyledi.

Soruyu soran New York Times (NYT) muhabirine "yalan haber" nitelemesi yapan ABD Başkanı, daha sonra soruya, "Umarım bunu yapmak zorunda kalmam." diye karşılık verdi.

Trump, İran halkına ilişkin değerlendirmelerini ise şöyle sürdürdü:

İran halkının özgürlük istediğini belirten Trump, onların dış dünyayı çok az tanıdıkları bir ortamda yaşadıklarını söyledi. İran’daki yaşam koşullarını çok sert ve vahşi olarak nitelendirdi.

400-500 bin kadının katıldığı protestoları hatırlatarak, o dönemde birçok kişinin rejimin sona ereceğini düşündüğünü ifade etti. Ancak protestolar sırasında beş keskin nişancının konuşlandırıldığını ve bir kadının başından vurulduğunu söyledi. 5-6 kişinin vurulmasının ardından insanların kaçmaya başladığını duyduklarını dile getirdi.

Ölüm naraları attığı İran'ın halkını övdü

İran halkının aslında harika insanlar olduğunu belirten Trump, buna rağmen çok zor şartlar altında yaşadıklarını söyledi.

Yaklaşık 25 yıl öncesine gidildiğinde İran’ın çok iyi bir ülke olduğunu ifade eden Trump, İran halkının da çok iyi ve zeki insanlar olduğunu, İran’dan gelen birçok kişiyi tanıdığını sözlerine ekledi.