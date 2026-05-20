Binlerce aday aynı soruyu soruyor: TUS sonuçları bugün açıklanır mı? 2026 TUS 1. dönem sonucu sorgulama

2026 TUS 1. dönem tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından binlerce hekim, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. ÖSYM’den henüz resmi bir sonuç tarihi açıklaması yapılmadı.

TUS tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem tercih süreci 7-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte adaylar, TUS tercih sonuçları için ÖSYM’den gelecek resmi açıklamaya odaklandı.

Uzmanlık eğitimi almak isteyen binlerce hekim, hangi branşa yerleşeceğini öğrenmek için sonuç ekranının erişime açılacağı tarihi araştırıyor.

2026 TUS tercih sonuçları açıklandı mı?

2026 TUS 1. dönem yerleştirme sonuçlarına ilişkin ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların ilan edileceği tarihe dair kurumun internet sitesi üzerinden duyuru yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl uygulanan takvime göre, 2025-TUS 2. dönem tercihleri 29 Eylül–6 Ekim tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları ise 10 Ekim’de açıklanmıştı.

Bu takvim dikkate alındığında, 2026 TUS tercih sonuçlarının da kısa süre içerisinde açıklanabileceği değerlendiriliyor.

TUS yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanacak?

Adaylar, TUS yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

Sonuç sorgulama işlemi için gerekli bilgiler şöyle:

T.C. kimlik numarası

ÖSYM aday şifresi

Adaylar sonuçlara, ÖSYM’nin resmi sonuç sistemi üzerinden erişebilecek.

ÖSYM duyurusu bekleniyor