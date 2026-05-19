TÜİK tarafından açıklanan verilere göre nisanda enflasyon aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleşti. Enflasyon artarken gündemde maaşlara ara zam yapılıp yapılmayacağı var. Enflasyona ezilmek istemeyen milyonlar bir iyileştirme bekliyor. Günler ilerledikçe sıkça gelen soru "Asgari ücrete ara zam gelecek mi" şeklinde. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK PARTİ'DEN ARA ZAM AÇIKLAMASI
Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışanların, emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların her zaman desteklendiğini söyledi.
Uzmanlar maaşlara bir ara zam beklemezken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışanları, emeklileri, dar ve sabit gelirleri her zaman desteklediklerini belirterek, "Şu anda bu mahiyette, bu şekilde bir çalışma yok" dedi.
Türkiye’de asgari ücrete en son ara zam 1 Temmuz 2023’te yapıldı.
ASGARİ ÜCRET ŞUANDA NE KADAR?
2026 yılı başında yapılan düzenlemeyle birlikte asgari ücrette %27 oranında bir artışa gidildi. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olan rakamlar şu şekildedir:
Net Asgari Ücret: 28.075,50 TL
Brüt Asgari Ücret: 33.030,00 TL
İşverene Toplam Maliyet: 40.874,63 TL (SGK ve işsizlik sigortası primleri dahil)