Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuz 2026'da maaşlar ne kadar artacak?

14:4719/05/2026, Salı
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre nisanda enflasyon aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleşti. Enflasyon artarken gündemde maaşlara ara zam yapılıp yapılmayacağı var. Enflasyona ezilmek istemeyen milyonlar bir iyileştirme bekliyor. Günler ilerledikçe sıkça gelen soru "Asgari ücrete ara zam gelecek mi" şeklinde. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de yükselen enflasyon ve artan yaşam maliyetleri sonrası milyonlarca çalışan, maaşlara ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Özellikle asgari ücretle çalışan vatandaşların gündeminde “Asgari ücrete ara zam gelecek mi?” sorusu ilk sıralarda yer alıyor.


Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,2 olurken, yıllık enflasyon yüzde 32,4 seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan rakamların ardından çalışan kesimde ara zam beklentisi yeniden yükseldi.

AK PARTİ'DEN ARA ZAM AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışanların, emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların her zaman desteklendiğini söyledi.

Maaşlara ara zam yapılacak mı?

Uzmanlar maaşlara bir ara zam beklemezken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışanları, emeklileri, dar ve sabit gelirleri her zaman desteklediklerini belirterek, "Şu anda bu mahiyette, bu şekilde bir çalışma yok" dedi.

Türkiye’de asgari ücrete en son ara zam 1 Temmuz 2023’te yapıldı.

ASGARİ ÜCRET ŞUANDA NE KADAR?


2026 yılı başında yapılan düzenlemeyle birlikte asgari ücrette %27 oranında bir artışa gidildi. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olan rakamlar şu şekildedir:

Net Asgari Ücret: 28.075,50 TL

Brüt Asgari Ücret: 33.030,00 TL

İşverene Toplam Maliyet: 40.874,63 TL (SGK ve işsizlik sigortası primleri dahil)




