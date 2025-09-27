Hızlı tren bileti nasıl alınır? e-Devlet, mobil uygulama ve gişeden Yüksek Hızlı Tren (YHT) online bileti satın alma işlemi

Türkiye’deYüksek Hızlı Tren (YHT) tren bileti satın almak, ister internet üzerinden ister şahsen bir tren istasyonunda yapmayı tercih edin, basit bir süreçtir. Hızlı tren bileti nasıl alınır? e-Devlet Kapısı, veya Dijital Türkiye adıyla da adlandırılan bu sistemde vatandaşların ihtiyaçları göz önüne alınarak birçok hizmet sunulmaktadır. Eskiden vatandaşlar resmi işlemlerini kurumlara bizzat giderek hallederken e-Devlet sayesinde internet üzerinden kısa sürede halledebiliyor. Ayrıyeten mobil uygulama üzerinden ve gişeden de bilet satın alma işlemleri gerçekleştirilebiliyor. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) web sitesinden veya TCDD Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet gişesinden nasıl bilet satın alınacağına ilişkin adım adım kılavuz.
Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri, Türkiye’de şehirler arası ulaşımı hızlı ve konforlu hale getiren en popüler ulaşım yöntemlerinden biri haline geldi. Özellikle İstanbul ve Ankara arasında sıkça tercih edilen bu seferler, yoğun talep görüyor. Peki, TCDD hızlı tren bileti nasıl alınır?
TCDD Online Bilet Nasıl Alınır?
TCDD bileti satın alma işlemi e-Devlet üzerinden kolaylaşıyor. e-Devlet'ten TCDD online bilet almak için şu adımları izleyin;
Öncelikle tarayıcınızdan e-Devlet resmi web sayfasını açın.
Ardından çıkan giriş sayfasından kimlik doğrulama işlemlerini yapmadıysanız yapınız,
Kimlik doğrulama işlemi için T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girerek 'Giriş' butonuna basın. (Eğer bir e-Devlet şifresine sahip değilseniz size en yakın PTT şubesine giderek bir e-Devlet şifresi temin edebilirsiniz.)
Ardından açılan e-Devlet ana sayfasının en üstünde bulunan arama butonuna basarak ilgili alana 'TCDD Taşımacılık A.Ş. Online Bilet (TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü) yazıp arama işlemine devam edin.
Açılan sayfada nereden nereye gideceğiniz, bilet tipiniz, sefer yönünüz, yolculuk tarihiniz ve kişi sayısına dair tüm bilgileri girerek aşağıda bulunan 'Sorgula' butonuna basın.
Ardından seçtiğiniz kriterlere göre TCDD'nin online bilet sayfasına yönlendirilirsiniz.
Açılan sayfada size uygun olanı seçerek ödemenizi yaparak online olarak tren biletinizi alabilirsiniz.
Mobil Uygulama Üzerinden YHT Bileti Alma
Türkiye’de tren bileti rezervasyonu yapmak ve satın almak için mobil uygulamaları da kullanabilirsiniz. iOS ve Android cihazlarda kullanılabilen TCDD mobil uygulaması, tren arama, sefer saatlerini görüntüleme ve bilet rezervasyonu yapmanızı sağlar.
Gişeden YHT Bileti Satın Alma
Dijital platformlardan uzak durmayı tercih ediyorsanız, biletinizi doğrudan tren garlarındaki gişelerden veya TCDD’nin anlaşmalı acentalarından satın alabilirsiniz. Bu yöntem özellikle internet erişimi olmayan yolcular için idealdir. Bir tren istasyonundaki TCDD bilet gişesine gidin ve katibe kalkış ve varış istasyonları, seyahat tarihi ve hizmet sınıfı gibi seyahat bilgilerinizi verin.
Satın almak istediğiniz bilet sayısını ve ücret türünü (tek yön veya gidiş-dönüş) seçin. İndirim için uygunsanız (ör. öğrenciler, yaşlılar), bileti satın alırken uygunluğunuzu kanıtlamanız gerekir.
Biletlerinizi nakit veya kredi veya banka kartı ile ödeyin. Biletlerinizi görevliden alın. Biletlerinizi güvende tuttuğunuzdan ve seyahat günü yanınızda getirdiğinizden emin olun.