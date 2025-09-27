Hızlı tren bileti nasıl alınır? e-Devlet, mobil uygulama ve gişeden Yüksek Hızlı Tren (YHT) online bileti satın alma işlemi

Öncelikle tarayıcınızdan e-Devlet resmi web sayfasını açın.





Ardından çıkan giriş sayfasından kimlik doğrulama işlemlerini yapmadıysanız yapınız,

Kimlik doğrulama işlemi için T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girerek 'Giriş' butonuna basın. (Eğer bir e-Devlet şifresine sahip değilseniz size en yakın PTT şubesine giderek bir e-Devlet şifresi temin edebilirsiniz.)

Ardından açılan e-Devlet ana sayfasının en üstünde bulunan arama butonuna basarak ilgili alana 'TCDD Taşımacılık A.Ş. Online Bilet (TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü) yazıp arama işlemine devam edin.

Açılan sayfada nereden nereye gideceğiniz, bilet tipiniz, sefer yönünüz, yolculuk tarihiniz ve kişi sayısına dair tüm bilgileri girerek aşağıda bulunan 'Sorgula' butonuna basın.

Ardından seçtiğiniz kriterlere göre TCDD'nin online bilet sayfasına yönlendirilirsiniz.

Açılan sayfada size uygun olanı seçerek ödemenizi yaparak online olarak tren biletinizi alabilirsiniz.











































































