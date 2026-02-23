Yeni Şafak
Diyanet takvimine göre 2026 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı ara tatil ile birleşecek mi?

20:0623/02/2026, Pazartesi
2026 Ramazan Bayramı için takvim netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimine göre bayram 20 Mart Cuma günü başlayacak ve üç gün sürecek. Arife gününün yarım gün resmi tatil olmasıyla toplam süre 3,5 güne çıkacak. Bayramın ikinci dönem ara tatiliyle çakışması ise dikkat çekiyor.

2026 Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başladı. Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş oruç ibadetini sürdürürken, Ramazan Bayramı tarihleri ve bayram tatilinin kaç gün olacağı sorusu gündemin üst sıralarında yer alıyor. Diyanet’in dini günler takvimi, Ramazan Bayramı 2026 tarihlerini resmen ortaya koydu.

Ramazan Bayramı 2026 tarihleri açıklandı


Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Ramazan Bayramı, 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram, 22 Mart Pazar günü sona erecek.


Arife günü ise 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Türkiye’de arife günü yarım gün resmi tatil sayıldığı için kamu kurumları ve birçok özel sektör kuruluşu öğleden sonra kapalı olacak.



Bayram günleri takvimde şu şekilde yer alıyor:


19 Mart 2026 Perşembe: Arife (yarım gün)


20 Mart 2026 Cuma: Bayramın 1. günü


21 Mart 2026 Cumartesi: Bayramın 2. günü


22 Mart 2026 Pazar: Bayramın 3. günü

Bayram tatili kaç gün sürecek?


2026 yılında Ramazan Bayramı tatili, arife gününün yarım gün olmasıyla birlikte toplam 3,5 gün olarak uygulanacak. Bayramın ilk gününün Cuma gününe denk gelmesi, tatilin hafta sonuyla birleşmesi anlamına geliyor.


Ancak tatilin 9 güne uzatılmasına ilişkin şu ana kadar resmi bir karar açıklanmış değil. Cumhurbaşkanlığı veya ilgili kurumlardan bu yönde bir duyuru yapılmadı.



Ara tatil ile birleşme durumu


Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre ikinci dönem ara tatili 16–20 Mart 2026 tarihleri arasında planlandı. Bu takvim doğrultusunda öğrenciler için ara tatilin son günü, Ramazan Bayramı’nın birinci gününe denk geliyor.


Böylece fiilen ikinci ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili arka arkaya gelmiş olacak. Bu durum özellikle aileler açısından seyahat ve tatil planlarını doğrudan etkileyebilir.


#2026 ramazan bayramı
#ramazan bayramı
#diyanet i̇şleri başkanlığı
#diyanet
#dini günler takvimi
#bayram tarihleri
#ara tatil
#resmi tatil
#bayram takvimi
#okul tatili
#tatil planlaması
