Bayram tatili kaç gün sürecek?





2026 yılında Ramazan Bayramı tatili, arife gününün yarım gün olmasıyla birlikte toplam 3,5 gün olarak uygulanacak. Bayramın ilk gününün Cuma gününe denk gelmesi, tatilin hafta sonuyla birleşmesi anlamına geliyor.





Ancak tatilin 9 güne uzatılmasına ilişkin şu ana kadar resmi bir karar açıklanmış değil. Cumhurbaşkanlığı veya ilgili kurumlardan bu yönde bir duyuru yapılmadı.







