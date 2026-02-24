Yeni Şafak
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 ABD Merkez Bankası mart ayı faiz kararı toplantısı

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 ABD Merkez Bankası mart ayı faiz kararı toplantısı

10:3824/02/2026, Salı
G: 24/02/2026, Salı
Küresel piyasalar, 2026 yılının en kritik dönemeçlerinden birine girmeye hazırlanıyor. Ocak ayındaki faiz kararı ve gelen son enflasyon verilerinin ardından, gözler şimdi Mart ayında yapılacak olan yılın ikinci Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına çevrildi. Peki, ABD Merkez Bankası (FED) mart ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak?

ABD Merkez Bankası (FED) için geri sayım başladı. Yılın ikinci faiz kararı mart ayında duyurulacak. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 FED faiz kararı toplantı tarihi ve saati

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak olan yılın ikinci faiz kararı için tarih belli oldu.

Buna göre; ABD Merkez Bankası (FED) Para Politikası Kurulu mart ayı faiz kararı 18 Mart akşamı saat 21.00'da açıklanacak.

Toplantı sonrasında FED Başkanı Jerome Powell değerlendirme yaparak piyasaları yönlendirecek açıklamalarda bulunacak.







FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, sözle yönlendirmelerinde iş gücü piyasasının seyrine ilişkin daha fazla veri görmek istediklerini ima etti. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, ocak ayında iş gücü piyasasında iyileşmeye işaret eden verilerin şubatta da devam etmesi durumunda, uygun para politikası konusundaki görüşünün, gelecek toplantıda faiz indirimlerinde duraklamaya doğru kayabileceğini belirtti.




Piyasalarda, Fed'in gelecek ay politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, yılın ilk faiz indirimi için temmuz ayı daha güçlü bir olasılık olarak öne çıkıyor.



2026 FED FAİZ TOPLANTI TAKVİMİ

Fed’in 2026 yılı boyunca gerçekleştireceği toplantı tarihleri şöyle:

Toplantı Dönemi 2026 FOMC Toplantı Tarihleri

Mart 17-18 Mart

Nisan 28-29 Nisan

Haziran 16-17 Haziran

Temmuz 28-29 Temmuz

Eylül 15-16 Eylül

Ekim 27-28 Ekim

Aralık 8-9 Aralık


FED KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

Yılın ikinci faiz kararı için verilen bilgiye göre kararın TSİ 21.00’de duyurulması bekleniyor. Bu saat, “Fed faiz kararı saat kaçta?” sorusuna net bir yanıt sunuyor ve karar takibi yapanlar için önemli bir referans oluşturuyor.

#fed
#abd merkez bankası
#fed faiz kararı
