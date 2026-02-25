Yeni Şafak
Rekabet Kurumu 19 özel okula inceleme başlattı

Rekabet Kurumu 19 özel okula inceleme başlattı

14:3925/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Kayıt, yemek, kitap ve kıyafet ücretleri mercek altında... Rekabet Kurumu 19 özel okul hakkında inceleme başlattığını duyurdu
Kayıt, yemek, kitap ve kıyafet ücretleri mercek altında... Rekabet Kurumu 19 özel okul hakkında inceleme başlattığını duyurdu

Rekabet Kurumu, 19 özel okul hakkında inceleme başlattı. Bu kapsamda okullardaki fahiş kayıt, yemek, kitap ve kıyafet ücretleri mercek altına alınacak.

Özel okul ücretlerindeki ve ayrıca özel okullardaki, yemek, kitap ve kıyafet gibi yan ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışlarına yönelik olarak yürütülen önaraştırma neticesinde soruşturma başlatıldı. Aralarında Bahçeşehir, TED, Final, Uğur ve Sınav gibi Türkiye genelinde yaygın olan pek çok eğitim kurumunun bulunduğu 19 özel okul hakkında inceleme yapılacak.

Ön araştırma sürecinde velilerden gelen yoğun şikayetler de dikkate alınarak;

Kayıt ücretlerindeki fahiş artışlar,

Yemek, kıyafet ve kitap gibi ek ürün ve hizmetlerdeki aşırı fiyatlar ve bu ürünlerin okul tarafından belirlenmiş satış noktalarından temininin zorunlu tutulduğu iddiaları değerlendirilmişti.

Soruşturma Açılan Eğitim Kurumları:

Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ,

Ata Bilge Eğitim Kurumları AŞ,

Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ,

Bahçeşehir Okulları AŞ,

Bikafen Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.,

Bil Eğitim Kurumları AŞ,

Bilnet Eğitim Kurumları AŞ,

Dersmatik Eğitim Danışmanlık Yayıncılık AŞ,

Doruk Kamp İşletmecilik Organizasyon Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat Ticaret Ltd. Şti.,

Final Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İstanbul Kavram Eğitim Kurumları Ticaret AŞ,

İstanbul Kule Eğitim Kurumları Ticaret Ltd. Şti.,

Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti.,

Okyanus Eğitim Kurumları AŞ,

Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ,

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları İktisadi İşletmesi,

Tek Çözüm Eğitim Öğretim Basım Yayın Emlak İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,

Uğur Okulları AŞ,

Yüzyüze Özel Eğitim Kurumları AŞ


