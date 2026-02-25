Rekabet Kurumu 19 özel okula inceleme başlattı

Özel okul ücretlerindeki ve ayrıca özel okullardaki, yemek, kitap ve kıyafet gibi yan ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışlarına yönelik olarak yürütülen önaraştırma neticesinde soruşturma başlatıldı. Aralarında Bahçeşehir, TED, Final, Uğur ve Sınav gibi Türkiye genelinde yaygın olan pek çok eğitim kurumunun bulunduğu 19 özel okul hakkında inceleme yapılacak.