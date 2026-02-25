Yeni Şafak
TOKİ Isparta kura sonuçları: 500 bin konut Isparta TOKİ kazananlar tam isim listesi

TOKİ Isparta kura sonuçları: 500 bin konut Isparta TOKİ kazananlar tam isim listesi

12:4125/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
TOKİ Isparta kura sonuçları isim listesi belirleniyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Isparta’da inşa edilecek olan 2 bin 889 konutun kurası, bugün Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu’nda, saat 12:00’de çekilmeye başlandı. Isparta TOKİ çekilişi Youtube üzerinden canlı izleniyor. İşte Isparta TOKİ kurası çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Isparta’da inşa edilecek 2 bin 889 konutun hak sahiplerinin belirleneceği Isparta merkez ve ilçeleri TOKİ kura çekimi bugün Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu’nda gerçekleştiriliyor. İşte TOKİ Isparta kura sonuçları, 500 bin konut hak sahipliği belirleme kurası kazananlar tam isim listesi.

Isparta TOKİ kura sonuçları hak sahipliği belirleme kurası sonuçları

Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu’nda kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Isparta TOKİ kura çekilişi resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


Isparta TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

